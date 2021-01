Dumfries: ‘Ik zie de koppen alweer voor me, maar ik vind dat ik het mag zeggen’

Woensdag, 13 januari 2021 om 07:24 • Laatste update: 09:07

Denzel Dumfries is zeer waarschijnlijk bezig aan zijn laatste seizoen in de Eredivisie. De aanvoerder van PSV zegt in een interview met Voetbal International klaar te zijn voor een stap hogerop. De Oranje-international hoopt het Philips Stadion te verlaten met een landstitel op zak. Ondanks zijn vertrekwens praat hij met PSV over de verlenging van zijn in medio 2023 aflopende contract.

“We zijn in gesprek en het is de bedoeling dat we gaan verlengen”, zegt Dumfries tegenover het weekblad. Toch hoeven de fans van PSV niet te hopen op een langer verblijf van de rechtsback, die in april zijn 25ste verjaardag viert. “Contractverlenging betekent niet automatisch dat ik langer blijf. Mijn belang is nu het PSV-belang, maar daarnaast heb ik mijn eigen carrière. Daarin staat ook een nieuwe stip aan de horizon.”

Dumfries benadrukt dat hij misschien al wel ergens anders had gespeeld als corona niet had toegeslagen. “Dat is niet gebeurd en ik ben heel blij bij PSV, maar ik voel wel dat ik als voetballer en als mens klaar ben voor een stap naar het buitenland”, zegt de verdediger. Twee competities hebben de voorkeur van Dumfries: “De Premier League en de Bundesliga passen bij mijn spel”, zo klinkt het.

Dumfries beseft dat zijn uitspraken mogelijk breed uitgemeten worden in de media. “Ik zie de koppen alweer voor me, maar ik vind dat ik het mag zeggen en ik denk dat iedereen ook wel kan zien dat ik er klaar voor ben. Ik heb vier jaar op het hoogste niveau in Nederland en meer dan honderd wedstrijden voor topclub PSV gespeeld. Het is straks tijd voor de volgende stap”, aldus Dumfries, die afscheid wil nemen met het kampioenschap. “Die titel moet de kers op de taart worden.”