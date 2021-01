‘Abramovich wil ‘beste Chelsea-manager ooit’ toevoegen aan staf van Lampard’

Dinsdag, 12 januari 2021 om 17:31

Roman Abramovich overweegt Avram Grant toe te voegen aan de staf van manager Frank Lampard, zo weet Sky Sports te melden. De Russische eigenaar van Chelsea is ervan overtuigd dat de 65-jarige Israëliër, die eerder tussen 2007 en 2008 werkzaam was op Stamford Bridge, met zijn ervaring van waarde zal zijn in de huidige technische staf. Lampard heeft qua resultaten niet bepaald zijn beste periode als manager van Chelsea achter de rug.

Chelsea won slechts twee van de laatste acht wedstrijden en heeft daardoor een vrije val gemaakt in de Premier League. Doordat afgelopen zomer onder meer Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech en Thiago Silva werden binnengehaald, zijn de verwachtingen dit seizoen hooggespannen bij the Blues. In de afgelopen tijd werd er reeds gespeculeerd over een eventueel ontslag van Lampard. The Independent kwam zelfs al op de proppen met vier mogelijke opvolgers: Thomas Tuchel, Massimiliano Allegri (allebei clubloos), Brendan Rodgers (Leicester City) en Ralph Hasenhuttl (Southampton).

Afgaande op de berichtgeving van Sky Sports lijkt Abramovich nog niet van plan om Lampard te ontslaan, maar is de Russische eigenaar wel van mening dat er iets moet veranderen. Grant moet voor de korte termijn ervaring toevoegen aan de staf van de 42-jarige Lampard, zoals Guus Hiddink en Dick Advocaat dat ooit eerder ook deden bij Phillip Cocu en Giovanni van Bronckhorst bij PSV en Feyenoord. Abramovich is van mening dat de ervaring van Grant enorm waardevol kan zijn voor Lampard.

Grant werd in augustus 2007 aanvankelijk aangesteld als director of football bij Chelsea. Nadat José Mourinho een maand later al vertrok, werd hij manager bij the Blues. Ondanks dat Chelsea de finale van de EFL Cup en de Champions League haalde (en verloor) en tot de laatste speeldag meedeed om de landstitel, werd zijn contract aan het einde van het seizoen niet verlengd. Met 2,31 punten per wedstrijd is Grant nog altijd de beste manager van Chelsea in de Premier League-historie, voor Mourinho (2,19) en Antonio Conte (2,14).

Na Chelsea werkte Grant nog voor Portsmouth, West Ham United, Partizan Belgrado, BEC Tero Sasana (als technisch directeur, in Thailand), Ghana en NorthEast United (in India). Sinds 2018 zit Grant zonder werk. “Frank en iedereen binnen de club moeten geduldig blijven. Je moet nooit je hoofd verliezen als dingen tegen zitten”, zei Grant recent over de huidige situatie bij Chelsea in een video op zijn Instagram-account. “Als je je hoofd erbij houdt, zal alles uiteindelijk goed komen. De kwaliteit en potentie is er nu eenmaal.”