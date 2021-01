Joshua Zirkzee krijgt stevige schorsing na grove overtreding

Maandag, 11 januari 2021

Joshua Zirkzee is voor drie wedstrijden geschorst nadat hij afgelopen zaterdag een directe rode kaart kreeg voorgehouden in de wedstrijd van het beloftenteam van Bayern München tegen 1860 München. De Nederlandse aanvaller ging na 27 minuten spelen over de schreef en raakte keeper Marco Hiller vol in het gezicht. De Duitse bond heeft hem voor drie duels uitgesloten en de schorsing geldt voor de 3. Bundesliga en de Bundesliga.

Zirkzee kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied en tikte het leer iets te ver voor zich uit toen hij zich door de defensie had gewurmd. Hiller kon de bal tijdig oppakken, maar Zirkzee stak zijn voet uit en raakte de sluitpost in zijn gezicht. Dat Hiller hevig bloedde en verzorgd moest worden, vergrootte de woede bij de spelers van 1860 München.

Joshua Zirkzee shown a straight red card 27 minutes into the derby. FCB II are 0-1 down at half time. pic.twitter.com/YJmG6GQqn8 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 9, 2021

Zirkzee had zichtbaar spijt van het moment en bleef op het veld om Hiller zijn excuses aan te bieden. Scheidsrechter Martin Petersen kon niet anders dan Zirkzee een rode kaart tonen. De doelman kon niet veel later het duel hervatten. De rode kaart was een nieuw dieptepunt voor Zirkzee, die onlangs door hoofdtrainer Hansi Flick vanwege zijn houding werd teruggezet naar het beloftenteam.