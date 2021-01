‘Ajax ontkende, maar hij was bezig met een reallifesoap toen Ten Hag belde’

Ajax kwam zondagmiddag tegen PSV al na twee minuten op achterstand door een doelpunt van Eran Zahavi. De Israëlische spits verdubbelde in de 21ste minuut zelfs de voorsprong in de Johan Cruijff ArenA, het stadion dat hij ook zijn thuishaven had kunnen noemen als de Amsterdammers afgelopen zomer hadden doorgepakt. Volgens Valentijn Driessen heeft Erik ten Hag met de spits gebeld om hem warm te maken voor een transfer naar Ajax, ondanks dat de coach dat ontkende.

Toen Zahavi afgelopen zomer door PSV werd aangetrokken, kwam naar buiten dat ook Ajax interesse in hem had. “Dat werd toen ontkend door Erik ten Hag”, zegt Driessen in een video op de website van De Telegraaf. “Maar Zahavi was toen bezig met een of andere reallifesoap toen Ten Hag belde. Dat is toen opgenomen, al weet ik niet of het ook is uitgezonden. Volgens mij mocht dat op een of andere manier niet. Maar daaruit bleek de interesse. Toen Ajax en Ten Hag bleven ontkennen, heeft Zahavi gezegd: we zien elkaar wel in Amsterdam. Dat heeft goed uitgepakt, want hij maakte er twee. De wraak van Zahavi.”

Met Sébastien Haller kreeg Ten Hag deze week alsnog zijn gewenste spits. De Ivoriaans international is voor 22,5 miljoen euro overgenomen van West Ham United. Zondag begon hij op de bank tegen PSV. “Onbegrijpelijk”, aldus Driessen over het besluit van Ten Hag om Haller niet op te stellen. “Als je een jongen van 22,5 miljoen euro binnenhaalt, ook al is het een dag voor de wedstrijd... Hij maakt zoveel indruk, met zijn postuur en persoonlijkheid, dat die mensen van PSV daar echt wel bang voor zouden zijn geweest. Daar speel je gewoon niet graag tegen, dat kan ik me heel goed voorstellen.” Ten Hag koos in de punt van de aanval voor Zakaria Labyad. “Voor hem had PSV niets te vrezen.

Haller kwam na 45 minuten binnen de lijnen tegen PSV. Vijf minuten na zijn invalbeurt liet hij het net bollen, maar zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Even later leverde hij de assist op de 2-2 van Antony. Na afloop zei hij tegen ESPN dat hij zijn wisselbeurt begreep. “Het was de juiste beslissing om mij vandaag op de bank te zetten. Een transfer kost veel energie, je moet heel veel dingen regelen. We moeten voorzichtig zijn, geen risico’s nemen want het seizoen is nog lang”, aldus Haller.