Ajax verraste West Ham United volledig: ‘Dit hadden we niet verwacht’

Zaterdag, 9 januari 2021 om 13:12 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 13:33

West Ham United had eigenlijk geen andere keuze toen Ajax een formeel bod op Sébastien Haller uitbracht, zo stelt David Moyes. Ofschoon de Londense club in de zomer van 2017 liefst 50 miljoen euro aan Eintracht Frankfurt overmaakte en nu een initieel bedrag van ‘slechts’ 22,5 miljoen euro van Ajax zal ontvangen, is men van mening dat deze transfer alleen maar winnaars kent.

“We kregen een bod dat we niet verwacht hadden”, beaamt Moyes in gesprek met Engelse media. “Hij heeft het geweldig gedaan voor ons. We wensen hem het allerbeste. Dit is een goede stap voor hem. Als we dit bod niet hadden geaccepteerd, hadden we misschien nooit meer zo'n bod gehad.”

Niet eerder legde Ajax zo veel geld neer voor een speler. Het record stond eerder op naam van Miralem Sulejmani, voor wie in de zomer van 2008 een vast bedrag van 16,25 miljoen euro werd betaald. De 22,5 miljoen euro voor Haller wordt naar verluidt uitgesmeerd over een langere periode.

“Het was bekend dat we voor een spits wilden gaan, maar dan moest het wel een spits zijn in wie iedereen gelooft en voor wie je vol gaat”, zei directeur voetbalzaken Marc Overmars in gesprek met Ajax TV. “Nu met alle problemen die we voorin hebben, kwam dit qua timing heel goed uit.”

“Ik geef liever iets te veel uit voor iets waarvan ik denk dat het goed is, dan dat ik voor een goedkope oplossing kies die 'half' is. We konden genoeg spitsen huren. Maar de ene was niet fit en de andere had al drie, vier maanden niet gespeeld. Nu halen we een fitte speler binnen”, benadrukte Overmars.

Bij West Ham kwam Haller in zijn eerste seizoen tot zeven treffers in 34 wedstrijden. Dit seizoen stond de teller na negentien duels eveneens op zeven doelpunten.