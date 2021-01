Niet fitte Mario Götze leeft tussen hoop en vrees in aanloop naar Ajax

Vrijdag, 8 januari 2021 om 11:16 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:36

Het is nog onduidelijk of Mario Götze op tijd fit is voor de uitwedstrijd van PSV tegen Ajax van aanstaande zondag. Trainer Roger Schmidt hoopt dat de Duitse middenvelder, die met licht blessureleed kampt, later deze vrijdag kan aansluiten bij de groepstraining. Aan de hand daarvan wordt waarschijnlijk een beslissing genomen over de inzetbaarheid van Götze in het duel met titelconcurrent Ajax.

"Mario Götze had wat problemen deze week, maar hopelijk keert hij vandaag of morgen terug tijdens de groepstraining. Dan is hij ook een optie", verduidelijkt de PSV-coach de situatie van zijn landgenoot. Zaterdag volgt een definitief besluit over de opstelling van PSV tegen koploper Ajax. "Mijn laatste beslissingen zal ik morgen nemen. Ik weet het nu nog niet zeker. Ik heb wat ideeën, maar we wachten op het laatste moment." De kans is aannemelijk dat Eran Zahavi, Thomas, Mauro Júnior en Érick Gutiérrez deel uitmaken van de PSV-selectie. De weer fitte Marco van Ginkel is net als Götze nog een twijfelgeval voor Schmidt.

De oefenmeester van PSV is blij dat hij in aanloop naar de kraker tegen Ajax kan beschikken over een nagenoeg fitte spelersgroep. "De laatste maanden waren niet makkelijk, er werden bij ons veel spelers besmet met het coronavirus", vervolgt Schmidt zijn relaas op het perspraatje in Eindhoven. "Nu is het een andere situatie, er zijn ook een aantal spelers terug in training. Dat is goed voor ons. We hebben het hele team nodig om een goed niveau te halen. Dit is dus een goed moment om tegen Ajax te spelen."

Schmidt wil dat PSV zondag van eigen kracht uitgaat in Amsterdam, ondanks de aanvallende kwaliteiten van Ajax. "We moeten ons lot in eigen handen nemen en niet wachten op een kansje. Wij willen meer kansen creëren dan de tegenstander en we geloven in onze eigen speelwijze", aldus de strijdvaardige coach van PSV. De uitwedstrijd tegen Ajax begint zondag om 16.45 uur.