L'Équipe: Kevin Strootman speelt hoofdrol in Feyenoord-deal

Donderdag, 7 januari 2021 om 23:23 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:12

Olympique Marseille heeft oriënterende belangstelling voor Lutsharel Geertruida, zo schrijft L'Équipe donderdagavond. Volgens de gezaghebbende sportkrant heeft technisch directeur Pablo Longoria diverse kandidaten op het oog die de concurrentie met Hiroshi Sakai aan moeten gaan en is de verdediger van Feyenoord er één van. Longoria zou bovendien grootverdiener Kevin Strootman in de deal willen betrekken.

Pol Lirola (Fiorentina), Bryan Reynolds (Dallas FC), Elseid Hysaj (Napoli) en Geertruida zijn de namen die L'Équipe de revue laat passeren als versterking voor de positie van rechtsachter. Longoria zou hebben voorgesteld om Geertruida op huurbasis over te nemen mét een optie tot koop of de mogelijkheid om Strootman in een eventuele deal te betrekken. De middenvelder, die volgende maand 31 jaar wordt, drukt met zijn salaris veel te zwaar op de begroting van L’OM.

Het ligt niet voor de hand dat Feyenoord medewerking gaat verlenen aan een winters vertrek van Geertruida. De twintigjarige verdediger kwam in de maanden november en december tot negen optredens van negentig minuten en is dan ook een belangrijke kracht voor trainer Dick Advocaat. Feit is wel dat de huidige overeenkomst van Geertruida over anderhalf jaar al ten einde loopt.

Transfer in januari lijkt enige oplossing voor zesde keus Kevin Strootman

Strootman is in Zuid-Frankrijk geen basiskracht meer, maar verdient desondanks wel een half miljoen euro bruto per maand en heeft bovendien nog een contract tot de zomer van 2023. De Nederlander kwam dit seizoen in twaalf van zijn dertien duels als invaller binnen de lijnen. Hij kreeg in de openingswedstrijd tegen Stade Brest (2-3 winst) een basisplaats. Het bleek de laatste keer dat de aankoop van 25 miljoen euro aan de aftrap zou verschijnen.