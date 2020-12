Transfer in januari lijkt enige optie voor zesde keus Kevin Strootman

Kevin Strootman lijkt hard op weg te zijn richting de uitgang bij Olympique Marseille. Dit seizoen moet hij onder trainer André Villas-Boas genoegen nemen met een bijrol. Nadat bondscoach Frank de Boer hem de laatste interlandperiode al liet vallen, is ook zijn rol bij de huidige nummer vier van de Franse Ligue 1 uitgespeeld. Volgens Franse media is een vertrek in januari de enige oplossing.

Middenin zijn derde seizoen bij Marseille is Strootman hard gedaald in de pikorde in de selectie van Villas-Boas. Een breuk lijkt daardoor aanstaande tussen de club uit Zuid-Frankrijk en een van zijn absolute topverdieners. Volgens diverse Franse media is de kans klein dat Strootman erin slaagt om zijn plek in de basis terug te veroveren. Aan het begin van dit kalenderjaar waren de kaarten nog anders geschud voor de ex-speler van onder meer Sparta Rotterdam, FC Utrecht en PSV. Op 10 januari stond Marseille op de tweede plaats in de Ligue 1 achter koploper Paris Saint-Germain. L’OM ging op bezoek bij Stade Rennes, toen de nummer drie. Strootman was in de 82ste minuut als invaller binnen de lijnen gekomen bij een 0-0 tussenstand. Vlak na zijn invalbeurt knalde Dimitri Payet een vrije trap op de paal en het was Strootman die scoorde. Marseille won dankzij de Nederlander en pakte drie belangrijke punten in de strijd om Champions League-kwalificatie.

In de wedstrijden die volgde stond Strootman nog in de basis. Villas-Boas beloonde hem met basisplaatsen in het Franse bekertoernooi tegen Granville (0-3 winst) en Angers in de competitie (0-0). Wat hij toen niet wist, is dat het de laatste keer was dat hij twee wedstrijden op rij vanuit de basis startte bij Marseille. In het seizoen 2019/20 verscheen hij in maart nog in de basis tegen Amiens (2-2) en niet veel later werd de competitie afgebroken vanwege de coronacrisis. De huidige jaargang begon voor Strootman nog goed. Hij kreeg in de openingswedstrijd tegen Brest (2-3 winst) een basisplaats. Het bleek de laatste keer dat de aankoop van 25 miljoen euro aan de aftrap zou verschijnen. Villas-Boas laat hem af en toe invallen, maar niet meer dan dat. Zijn bijrol in Frankrijk kostte Strootman ook zijn plek in de selectie van het Nederlands elftal. Ronald Koeman haalde hem steevast bij de selectie, al speelde hij door de concurrentie van onder meer Frenkie de Jong, Marten de Roon, Georginio Wijnaldum en Donny van de Beek vrijwel nooit meer.

Kevin Strootman in betere tijden in het shirt van Olympiuque Marseille.

Na het vertrek van Koeman naar Barcelona en de aanstelling van Frank de Boer zat Strootman nog een keer bij de Oranje-selectie. De laatste interlandperiode koos De Boer er echter voor om hem niet meer op te roepen. "De situatie heb ik al met hem besproken in het vorige trainingskamp", zo lichtte De Boer begin november toe in een video van de KNVB. "Zijn situatie bij Marseille is niet echt rooskleurig. Ik denk dat hij er ook niet tevreden over is, dat hij in tien wedstrijden misschien één helft in totaal heeft gespeeld. Dat is niet goed voor het Nederlands elftal, maar ook zeer zeker niet voor hem. Ik heb toen al gezegd: als de situatie niet verandert, dan ga ik voor andere mensen kiezen. Op dit moment is die situatie niet veranderd. Ik heb hem twee dagen geleden er ook over gebeld, met de boodschap dat ik op dit moment voor anderen kies. Maar dat betekent niet dat ik hem uit het oog verliest, ik hoop dat de situatie verandert."

"Ik vind het zeer terecht dat Kevin Strootman is afgevallen bij het Nederlands elftal", zo was de reactie van Hans Kraay junior in het programma Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports. "Want hij speelt bij Olympique Marseille niet en die is een wedstrijd of 28 bij Oranje geweest. Hij was schijnbaar zo belangrijk voor de kleedkamer. Maar als je niet speelt ben je toch niet belangrijk voor de kleedkamer? Daar hoef je toch niet iemand uit Marseille voor te laten invliegen? Heel goed dat Frank de Boer dat gedaan heeft.” Collega-analist Marciano Vink was het eens met de stelling van Kraay junior. "Ik kan daar ook niets mee. Ik hoor het wel vaker vallen dat iemand belangrijk is voor de kleedkamer terwijl hij niet speelt. Ik vat dat niet. Hij zou belangrijk zijn voor de reserves, maar volgens mij is Virgil van Dijk daar als aanvoerder mans genoeg voor, om die spelers scherp te houden. Aan één woord heb je genoeg, daar heb je niet één hele speler voor nodig.”

De laatste keer dat Strootman in actie kwam namens Oranje was op 19 november 2019, toen hij een kwartier voor tijd mocht invallen als vervanger van Frenkie de Jong in de met 5-0 gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland. Wat volgde was een op sportief gebied rampzalig kalenderjaar voor de middenvelder. Dit seizoen is de teller blijven steken op 186 speelminuten in alle competities. Het is een situatie die haaks staat op zijn eerste seizoen bij Marseille, toen hij voor 25 miljoen euro werd overgenomen van Roma en gepresenteerd werd als topaankoop. De miljoenenaankoop speelde onder Rudi Garcia 28 competitiewedstrijden en behield zijn basisplaats in eerste instantie na de aanstelling van Villas-Boas. Vandaag de dag is hij ver afgedaald in de pikorde van de Portugese trainer. Strootman is pas de zesde keus op het middenveld bij Olympique Marseille.

De 21-jarige Boubacara Kamara is de eerste keus op de positie van controlerende middenvelder. Hij komt voort uit de jeugdopleiding van Marseille en is met een door Transfermarkt geschatte marktwaarde van 32 miljoen euro de duurste speler uit de selectie, samen met Florian Thauvin. Op het middenveld kiest Villas-Boas doorgaans verder voor Valentin Rongier en Bayern München-huurling Michaël Cuisance. Andere spelers die de voorkeur krijgen boven Strootman zijn Morgan Sanson en Pape Gueye. Afgelopen zaterdag zat Strootman negentig minuten op de bank in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen AS Monaco. Na afloop van de overwinning ging Villas-Boas kort in op de situatie van de Nederlander. “Dit jaar is er op zijn positie de meeste concurrentie. Alle spelers die ik daar kan neerzetten zijn geweldig. Ik heb er onlangs met Kevin over gesproken. Helaas voor hem is er veel concurrentie”, aldus de trainer, geciteerd door France Football.

Een van de concurrenten van Strootman is de 21-jarige Gueye, die afgelopen zomer transfervrij overkwam van Le Havre. “We hebben hoge verwachtingen van Pape”, zei de trainer tijdens dezelfde persconferentie. “Iedereen heeft zijn indrukwekkende optreden kunnen zien tegen Manchester City (3-0 nederlaag, red.). We kozen ervoor om Cuisance rust te geven en Pepe kwam te spelen op de positie van Sanson, hij was echt fantastisch. Hij kan meer zijn dan een ‘zes’, omdat hij ook in aanvallend opzicht comfortabel aan de bal is. Ik hoop dat hij op deze manier doorgaat, maar we kunnen niet met vijf of zes middenvelders spelen”, aldus Villas-Boas. Die laatste zin lijkt een duidelijke boodschap richting Strootman.

Begin november was er al kritiek op Strootman. In L’Équipe plaatste Jean-Philippe Durand al zijn vraagtekens bij de middenvelder. “Hij is de langzaamste van alle middenvelders”, aldus de oud-middenvelder, die in 1992 kampioen werd met Marseille en een jaar later de Europa Cup I won. Hij noemde Strootman ‘een last’ voor Marseille. Mogelijk doelde hij hier ook mee op het torenhoge salaris van de 45-voudig Oranje-international, aan wie de club maandelijks 500.000 euro kwijt is. Met dat salaris is Strootman de bestbetaalde speler in de Marseille-selectie. Ook voormalig international Manuel Amaros, die in de jaren negentig vier seizoenen speelde voor de club uit Zuid-Frankrijk, is Strootman liever kwijt dan rijk. “Het beste middenveld bestaat uit Kamara, Rongier en Cuisance. Strootman? Hij is verleden tijd.”

Toen Marseille in de zomer van 2018 25 miljoen euro neertelde voor Strootman, lag zijn marktwaarde volgens Transfermarkt nog op 28 miljoen. In twee jaar tijd is zijn waarde met 22 miljoen euro gezakt, want volgens de website is de linkspoot nu nog maar 6 miljoen euro waard. Toen hij werd aangetrokken zal Marseille er ongetwijfeld rekening mee hebben gehouden dat het een investering zou zijn die de club in financieel opzicht niet vooruit zou helpen. Het is echter de vraag of de club zou hebben gedacht dat Strootman zo ver zou afglijden en nog maar een schijntje waard zou zijn van zijn aankoopbedrag. Met een contract tot medio 2023 kan hij het nog wel even uitzingen in Marseille, maar gezien zijn sportieve situatie is het de vraag of hij dat ziet zitten. Marseille lijkt hem liever kwijt dan rijk en een transfer in januari lijkt de oplossing. Zonder de naam van Strootman te noemen leek Villas-Boas dat afgelopen maandag tijdens een persmoment te bevestigen: “We gaan proberen om afscheid te nemen van een aantal spelers.”