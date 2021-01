Sébastien Haller uitte onvrede: ‘Uiteindelijk bleek Zakaria Labyad de sleutel’

Donderdag, 7 januari 2021 om 14:41 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:52

Sébastien Haller staat op het punt om over te stappen naar Ajax en treft in Amsterdam de nodige bekenden. De spits werkte in het verleden bij FC Utrecht niet alleen samen met trainer Erik ten Hag, maar ook met Sean Klaiber en Zakaria Labyad. Laatstgenoemde speelde alleen in de tweede seizoenshelft van 2016/17 samen met Haller, maar blijkt wel een belangrijke rol te hebben gespeeld in de ontwikkeling van de scherpschutter. In gesprek met Voetbalzone vertelt toenmalig spitsentrainer Hans van de Haar over de bijdrage die Labyad leverde om de kwaliteiten van Haller beter tot uiting te laten komen.

Haller, die tussen januari 2015 en de zomer van 2017 voor Utrecht speelde, vond aanvankelijk dat hij te veel defensieve arbeid moest leveren. “Als je als spits ook moet gaan verdedigen, voelt het alsof je dubbel werk moet leveren. We zijn er toen mee aan de slag gegaan: hoe kunnen we dat zoveel mogelijk beperken?", vertelt Van de Haar, inmiddels zelf trainer van amateurvereniging SV TEC. "Uiteindelijk was Zakaria Labyad de sleutel. Die werd gehaald en was in eerste instantie niet fit, maar heeft zichzelf opgetraind." Labyad werd in januari 2017 transfervrij aangetrokken nadat hij een halfjaar zonder club zat.

Uiteindelijk stond de aanvallende middenvelder dus een half seizoen samen met Haller op het veld. "Hij was in de omschakeling altijd aanspeelbaar en dat was heel belangrijk voor Haller. Daardoor kon Haller wat sneller in de zestien zijn en had hij meer lucht en power over om te scoren", legt de voormalig spitsentrainer uit. "We hebben daarop getraind aan de hand van beelden. De beelden hebben hem echt geholpen. We hadden destijds een topper als videoanalist, Alex Abresch, die nu bij PSV zit. Je wist gewoon dat Haller filterde wat hij echt nodig had en daar maakte hij gebruik van tijdens de wedstrijden."

"Zijn looplijnen binnen de zestien waren niet best, maar binnen een jaar heeft hij daar gigantische stappen in gemaakt. Daardoor kon hij vaker in scoringspositie komen. Het heeft ertoe geleid dat hij in eerste instantie nog niet voor vier miljoen euro verkocht kon worden, maar het jaar daarop makkelijk voor acht miljoen", doelt Van de Haar op de transfer die Haller maakte van Utrecht naar Eintracht Frankfurt. "Dat hangt ook samen met de ontwikkelingen op de transfermarkt, maar hij heeft er hard voor gewerkt.” Haller staat op het punt om de overstap te maken van West Ham United naar Ajax, al is de precieze constructie nog niet bekend. De transfersom lijkt tussen de 20 en 25 miljoen euro te bedragen.