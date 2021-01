Schöne laat contract ontbinden: ‘Een terugkeer naar Ajax is niet onlogisch’

Donderdag, 7 januari 2021 om 11:08 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:22

Lasse Schöne is officieel geen speler meer van Genoa. Beide partijen hebben een akkoord bereikt over ontbinding van het tot aankomende zomer lopende contract van de Deense middenvelder. Schöne kan nu met een transfervrije status op zoek naar een nieuwe werkgever. Diens zaakwaarnemer Revien Kanhai van Forza Sports Group sluit niet uit dat de 34-jarige speler terugkeert bij Ajax, de club die hem in 2019 naar de Serie A zag vertrekken.

"Hij is topfit, heeft elke dag voluit kunnen trainen, en wil zich in de komende maanden weer goed op het veld laten zien, met een plek in de selectie van Denemarken richting het EK als een belangrijk doel", zo verklaart Kanhai donderdag in een reactie aan Voetbal International. "Lasse en ik zijn ervan overtuigd dat hij nog absoluut zijn topniveau van Ajax kan behalen. Ik word dagelijks gebeld door clubs en agenten over Lasse. Maar Lasse is terecht kritisch en wil een juiste stap maken."

"Er zijn diverse aanvragen uit Italië. Maar een terugkeer naar Ajax zou ik ook niet onlogisch vinden. Lasse is nu juist de perfecte persoon die de soms ontbrekende balans kan brengen binnen en buiten het veld", hint Kanhai naar een eventuele terugkeer van Schöne in de Johan Cruijff ArenA. "Hij is echter ook afhankelijk van de beperkte opties in de winter window en de negatieve financiële omstandigheden als gevolg van de coronacrisis. We zullen dus samen gaan bekijken wat de juiste stap is nu", houdt de belangenbehartiger van de Deense routinier nog een slag om de arm wat betreft een comeback in Amsterdam.

Schöne kende een sterk eerste seizoen bij Genoa. Vorig jaar zomer echter werd de situatie opeens helemaal anders voor de voormalig Ajacied. Tot zijn verbazing werd de middenvelder door de clubleiding niet op de officiële spelerslijst voor de jaargang 2020/21 geplaatst. Schöne trainde tot dusver wel elke dag mee met de A-selectie, maar speeltijd in de hoofdmacht was geen optie. De nieuwe coach Davide Ballardini had graag een beroep om hem gedaan in de tweede seizoenshelft, maar dat komt er door het ontbinden van het contract dus niet meer van.

De nu dus clubloze Schöne kwam in zijn eerste periode bij Ajax, tussen 2012 en 2019, tot 286 wedstrijden (64 doelpunten en 52 assists). Zijn prijzenkast werd in Amsterdam aangevuld met drie landstitels, de TOTO KNVB Beker en tweemaal de Johan Cruijff Schaal. Schöne kwam verder in Nederland uit voor sc Heerenveen, NEC en De Graafschap.