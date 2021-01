Ruud van Nistelrooij vanaf volgend seizoen trainer van Jong PSV

Woensdag, 6 januari 2021 om 18:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:43

Ruud van Nistelrooij is vanaf volgend seizoen de trainer van Jong PSV, zo bvestigt de club woensdagavond via de officiële kanalen. De oud-topspits wordt de opvolger van Peter Uneken, die deze week aankondigde dat hij een nieuwe stap in zijn loopbaan gaat zetten. Van Nistelrooij maakt promotie binnen de voetbalpiramide van PSV, want hij is op dit moment al trainer van PSV Onder-18.

Van Nistelrooij blijft zodoende stappen zetten in zijn trainersloopbaan. Hij trainde de afgelopen drie seizoenen de Onder-19 en zal tijdens het EK van komende zomer deel uitmaken van de technische staf van bondscoach Frank de Boer. Bij Jong PSV krijgt hij de taak om spelers te ontwikkelen en eventueel klaar te stomen voor het eerste elftal: onder meer Steven Bergwijn, Cody Gakpo, Donyell Malen, Pablo Rosario en Jordan Teze braken na een periode bij Jong PSV door in Eindhoven.

"Ik sta dagelijks met ontzettend veel plezier voor de groep", vertelt Van Nistelrooij over zijn huidige functie bij de Onder-18. Hij koos als trainer bewust voor de 'weg der geleidelijkheid', geeft hij aan. "Ik vind het heerlijk om met een groep spelers aan de slag te gaan en mijn voetbalideeën over te brengen. Voor mij is nu de tijd gekomen de stap naar betaald voetbal te maken. Het doel van Jong PSV is helder: zo veel mogelijk spelers klaarstomen voor de A-selectie. Ik kijk ernaar uit daar mijn bijdrage aan te mogen leveren."

De zeventigvoudig Oranje-international, die tijdens zijn actieve loopbaan uitkwam voor onder meer PSV, Manchester United en Real Madrid, begon zijn trainersloopbaan in 2014 bij Oranje. Van Nistelrooij fungeerde tot 2016 als assistent bij het Nederlands elftal, eerst aan de zijde van Guus Hiddink en later onder Danny Blind. Na zijn tijd bij Oranje maakte de oud-spits de overstap naar de academie van PSV, waar hij de Onder-18 en Onder-19 onder zijn hoede had en als spitsentrainer fungeerde bij diverse jeugdelftallen.