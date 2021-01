‘AZ en FC Utrecht willen toeslaan na contractimpasse bij FC Groningen’

Woensdag, 6 januari 2021 om 17:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:05

Remco Balk gaat FC Groningen transfervrij verlaten. De Trots van het Noorden heeft het contractvoorstel voor de negentienjarige aanvaller ingetrokken, zo bevestigt technisch directeur Mark-Jan Fledderus. Volgens Voetbal International bereiden AZ en FC Utrecht een voorstel voor om Balk in de zomer in te lijven.

Balk zit sinds dit seizoen bij de hoofdmacht van trainer Danny Buijs en vestigde de aandacht op zich door in oktober het winnende doelpunt tegen Ajax (1-0) te maken. Dat was de enige goal die de vleugelspits maakte in negen duels, waarvan zes keer als invaller. Groningen wilde graag met Balk verder, maar raakte teleurgesteld in zijn handelswijze tijdens de onderhandelingen. "We zijn tijdig met hem in gesprek gegaan en hij heeft vervolgens een prima aanbieding gekregen", zegt directeur Fledderus.

"Dat zijn zaakwaarnemer vervolgens het onderste uit de kan probeert te halen, is tot daar aan toe. We hebben daarna de jaarwisseling als deadline gesteld. Zij hebben vlak voor de jaarwisseling laten weten dat ze er voorlopig niet op in willen gaan. Nu geven ze aan dat ze eerst met andere clubs willen gaan praten, maar het lijntje naar ons toe open willen houden. Zo werkt het wat ons betreft niet, wij moeten ook verder. Daarom trekken wij het voorstel in."

Zo raakt FC Groningen tot teleurstelling van Fledderus zijn jeugdproduct kwijt. "Er is hier jarenlang in hem geïnvesteerd en hij heeft dit seizoen volop kansen in het eerste elftal gekregen", aldus de oud-middenvelder. "Nu is het moment suprême daar, en kijkt hij of hij het ergens nog wat beter kan krijgen. Die houding vind ik behoorlijk teleurstellend, dat heb ik hem ook laten weten."