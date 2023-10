Cambuur kan eindelijk juichen en duwt dolend Groningen verder moeras in

Zondag, 29 oktober 2023 om 14:07 • Tom Rofekamp

SC Cambuur heeft zondag eindelijk weer eens weten te winnen. In het noordelijke onderonsje met FC Groningen zorgde Remco Balk vlak voor tijd voor de beslissing: 2-1. Het is voor het eerst in zes wedstrijden dat de Leeuwarders weer eens drie punten pakken. Het eveneens kwakkelende Groningen blijft voor de vijfde keer op rij zonder zege.

Hoewel Cambuur en Groningen elkaar vorig jaar nog troffen in de Eredivisie, was het voor het eerst sinds 1980 dat de twee het op het een na hoogste niveau uitvochten. Op 24 februari van dat jaar rolden de Groningers Cambuur met 6-0 op.

Zondag werd na acht minuten duidelijk dat dat niet twee keer op rij zou gebeuren. Cambuur kreeg een vrije trap op rechts, verdiend na een charge op Balk. Michael Breij ging achter de bal staan en slingerde deze voor het doel, waar Marco Tol stond om binnen te glijden: 1-0.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het was een ferme opsteker voor de ploeg van De Jong, die sinds diens terugkeer aan het roer nog altijd niet wist te winnen. Het eveneens kwakkelende Groningen zorgde pas een halfuur voor het eerste gevaar. Leandro Bacuna kreeg alle ruimte op de rand van het zestienmetergebied, en zag Cambuur-goalie Yanick van Osch ternauwernood redding brengen op zijn kiezelharde uithaal.

Buiten dat had Cambuur weinig te duchten en het was Dick Lukkien die zich genoodzaakt voelde in te grijpen. Met onder meer Kevin van Veen hoopte de Groningen-trainer in de rust het tij te keren. Het was echter de andere invaller – Luciano Valente – die Groningen op gelijke hoogte bracht. De middenvelder probeerde het op de bonnefooi van ver en zag Van Osch verrast worden door de stuit: 1-1.

Groningen rook bloed en rukte steeds meer op richting het Friese doel. Van Osch hield de schade echter beperkt. Aan de overkant slaagde collega Hidde Jurjus daar niet in. Op een poging van Roberts Uldrikis had de doelman nog antwoord, maar een inzet van Balk bleek te machtig: 2-1. Van Veen miste in de slotfase nog een reuzenkans op de 2-2.





Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 12 8 2 2 17 26 2 Willem II 12 8 2 2 10 26 3 ADO Den Haag 12 6 5 1 7 23 4 FC Emmen 12 6 4 2 6 22 5 FC Dordrecht 12 5 6 1 12 21 6 FC Eindhoven 12 5 5 2 4 20 7 De Graafschap 12 6 2 4 -1 20 8 VVV-Venlo 12 5 4 3 0 19 9 Helmond Sport 12 5 3 4 5 18 10 NAC Breda 12 5 3 4 0 18 11 Jong AZ 12 5 2 5 3 17 12 SC Cambuur 12 5 2 5 0 17 13 FC Groningen 12 4 2 6 2 14 14 Jong PSV 11 4 1 6 -10 13 15 Jong FC Utrecht 10 3 2 5 -9 11 16 MVV Maastricht 11 3 2 6 -4 11 17 Telstar 12 3 1 8 -10 10 18 FC Den Bosch 12 3 0 9 -11 9 19 TOP Oss 12 2 1 9 -8 7 20 Jong Ajax 12 1 3 8 -13 6