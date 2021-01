Romano schept duidelijkheid over Ajax-gerucht: ‘Ze kijken naar andere opties’

Woensdag, 6 januari 2021 om 07:18 • Laatste update: 07:32

Ajax werkt niet aan een terugkeer van Internazionale-middenvelder Christian Eriksen deze transferperiode. Afgelopen maandag meldde Sky Italia dat de Amsterdammers zich gemeld hadden bij de belangenbehartigers van de Deense middenvelder, maar volgens Fabrizio Romano zit een rentree er niet in. Volgens de Italiaanse transferexpert werkt Ajax momenteel niet aan een deal met Internazionale en kijkt de Eredivisie-club naar andere opties.

Eriksen komt nauwelijks in de plannen van Inter-trainer Antonio Conte voor. Hij is uit op een vertrek en wordt gelinkt aan diverse Europese topclubs, waaronder Paris Saint-Germain. Op Twitter schrijft Romano dat Inter niet door PSG is benaderd omtrent Eriksen, waarop het account @Bribrisux reageert: “Eriksen to Ajax, here we go!”, verwijzend naar de bekende woorden van Romano die hij gebruikt wanneer een transfer afgerond is. De transferexpert reageert woensdagochtend ontkennend: “Nee, Ajax is op dit moment geen gesprekken gestart om Eriksen te huren van Inter. Zij kijken naar andere doelwitten”, zo klinkt het.

No, Ajax at the moment have not opened talks to sign Christian Eriksen on loan from Inter. They’re looking for different targets. ?? #Inter #Ajax https://t.co/kn6FJGNvQr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2021

Dinsdag werd Ajax-trainer Erik ten Hag al gevraagd naar de geruchten over Eriksen. “Zo'n speler is altijd een toegevoegde waarde, maar daar is nu geen sprake van”, zei hij tegen de NOS. De coach gaf aan dat de club deze transferperiode uitkijkt naar eventuele buitenkansjes. “Wij hebben problemen in het offensief bereik", aldus de trainer. "Doen zich daar kansen voor? Maar we volgen ook de ontwikkeling van de blessures bij onze spelers. Valt dat tegen en doen er zich dus kansen voor, dan staan wij daar natuurlijk voor open en zullen wij alert zijn."