Lassina Traoré schrok van Matthijs de Ligt: ‘Vandaag zou dat niet meer gebeuren’

Dinsdag, 5 januari 2021 om 15:56 • Dominic Mostert

Lassina Traoré is blij met de stappen die hij de afgelopen jaren als voetballer heeft gezet. De negentienjarige spits sloot in de winterstop van het seizoen 2018/19 aan bij Ajax, maar het duurde even voordat hij regelmatig in de basisopstelling terug te vinden was. In een interview op de officiële website van wereldvoetbalbond FIFA blikt hij terug op zijn eerste jaren bij Ajax.

Traoré kwam na twee stages definitief over van Ajax Cape Town. Hij maakte op 10 januari 2019 zijn officieuze debuut voor Ajax tijdens het vriendschappelijke toernooi om de Florida Cup in een wedstrijd tegen Flamengo. "Het was lastig, want het was een grote stap", blikt hij terug op zijn eerste weken. "Ik wist dat ik hard moest werken. Ik kan me nog herinneren dat Matthijs de Ligt tijdens een training in de Verenigde Staten mijn tegenstander was."

"Hij was net als ik fysiek sterk en heel snel. Ik stond voor het eerst tegenover hem en hij pakte alle ballen van me af. Vandaag zou dat niet meer gebeuren", lacht de Burkinees, die de ontknoping van het Champions League-avontuur van het seizoen 2018/19 van dichtbij meemaakte. Ajax bereikte de halve finale van het toernooi. "Het was fantastisch. Het gaf me een groot gevoel van trots. Hoewel mijn eerste jaar moeizaam verliep, genoot ik ervan om deel uit te maken van dat avontuur."

Traoré speelde in zijn eerste seizoen slechts één officiële wedstrijd. In het seizoen 2019/20 stokte de teller op twaalf officiële wedstrijden en deze jaargang staat Traoré al op zestien duels, waarin hij acht keer scoorde. De afgelopen vijf officiële duels miste hij echter door blessureleed. Traoré is mede door zijn ontwikkeling bij Ajax een vaste gast bij de nationale ploeg van zijn land. Burkina Faso is als koploper in de eigen kwalificatiegroep goed op weg om zich te kwalificeren voor de Afrika Cup en dat doet hem goed.

"De mensen in Burkina Faso beginnen in ons te geloven", vertelt de elfvoudig international, die vijf keer scoorde voor zijn nationale ploeg. "Ze zien een ploeg die grote dingen kan bereiken, die wordt gevormd door een jonge generatie en wordt aangevuld met spelers die in 2013 de finale van de Afrika Cup haalden en derde werden in 2017. Als we ervoor blijven werken, dan worden we ervoor beloond. We hebben alles wat nodig is om grote dingen te bereiken." Een van die spelers die er al langer bij is, is zijn neef Bertrand. De ex-Ajacied, tegenwoordig actief bij Aston Villa, is echter niet de enige in de familie met een voetbalachtergrond, want ook de moeder van Lassina speelde profvoetbal.

"Haar ouders wilden niet dat zij ging voetballen, dus moest ze stiekem trainen en wedstrijden spelen. Pas toen ze er geld mee ging verdienen, keurden haar ouders het goed", vertelt de aanvaller van Ajax. Zijn moeder, Kadi, groeide uit tot aanvoerder van de nationale vrouwenploeg van Burkina Faso. "Als kind volgde ik haar overal naartoe. Ik was erbij als ze trainde of een wedstrijd speelde. Daar komt mijn passie vandaan. Vandaag de dag geeft ze mij adviezen. Ze heeft me geleerd om rust te nemen, gezond te leven en de dag voor de wedstrijd goed gefocust te zijn."