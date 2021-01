Alarmbellen gaan af bij Barcelona: twee coronagevallen in technische staf

Dinsdag, 5 januari 2021 om 00:50 • Laatste update: 00:51

Twee leden van de technische staf van Barcelona zijn de afgelopen 24 uur positief getest op het coronavirus, zo laat de club maandagavond weten middels een statement op de clubwebsite. De Catalanen brengen echter niet naar buiten om wie het gaat uit staf van hoofdtrainer Ronald Koeman en zijn assistenten Alfred Schreuder en Henrik Larsson.

Barcelona heeft direct ingegrepen en de training van dinsdagochtend uitgesteld. Later op de dag stond een persconferentie op het programma in aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Athletic Club van woensdag in Bilbao, maar ook daar zet de club een streep door. Naar verwachting worden beide activiteiten op een later moment ingehaald. De twee positief gesteste personen zijn direct in zelfisolatie gegaan, zoals het protocol van LaLiga voorschrijft. Dinsdag moet de Barcelona-selectie en staf nieuwe coronatesten ondergaan.

Afgelopen zomer maakte Bartina Koeman, de vrouw van de Barcelona-trainer, bekend dat het echtpaar samen besmet was geraakt met het coronavirus. “Onze coronatest was negatief, maar vervolgens hebben we een bloedtest gehad en bleken er bij ons allebei antistoffen in het bloed te zitten”, vertelde ze in het tijdschrijft Libelle. “Bij Ronald meer dan bij mij. Hij is er ook heel ziek van geweest, mijn klachten waren milder.” Nadat de toenmalige bondscoach van het Nederlands elftal was hersteld van het coronavirus, werd hij getroffen door een hartinfarct. Hij herstelde snel en tekende niet veel later een contract bij Barcelona.