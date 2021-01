Ziyech staat oog in oog met debuterende keeper bij Manchester City

Zondag, 3 januari 2021 om 16:36 • Chris Meijer • Laatste update: 17:21

Na een maand aan de kant te hebben gestaan, keert Hakim Ziyech zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen Manchester City terug in de basiself van Chelsea. Manager Frank Lampard liet afgelopen vrijdag al weten dat de aanvallende middenvelder annex buitenspeler hersteld was van zijn hamstringblessure en deel zou uitmaken van zijn wedstrijdselectie voor de topper tegen the Citizens. Lampard heeft er nu dus ook voor gekozen om Ziyech direct weer een basisplaats te geven.

“Ziyech heeft de afgelopen twee of drie dagen meegetraind, maar de beslissing of hij gaat starten is nog niet genomen”, zo liet Lampard vrijdag weten. De manager van Chelsea heeft direct een basisplaats ingeruimd voor Ziyech, die de voorhoede vormt met Timo Werner en Christian Pulisic. Achter deze voorste linie vormen N'Golo Kanté, Mateo Kovacic en Mason Mount het middenveld. Doelman Édouard Mendy treft een defensie bestaande uit César Azpilicueta, Thiago Silva, Kurt Zouma en Ben Chilwell voor zich.

Ziyech viel op 5 december in de wedstrijd tegen Leeds United (3-1 winst) in de 29ste minuut uit met een hamstringblessure en werkte sindsdien aan zijn herstel. De voormalig Ajacied moest zes wedstrijden aan zich voorbij laten gaan en werd node gemist: Chelsea wist zonder Ziyech slechts één keer te winnen, behaalde twee keer een gelijkspel en verloor driemaal. The Blues staan op de zesde plaats in de Premier League. Ziyech kampte in het begin van het seizoen ook al met een knieblessure en speelde mede daardoor in de eerste seizoenshelft twaalf wedstrijden, waarin hij goed was voor twee doelpunten en drie assists.

Bij Manchester City staat door de afwezigheid van Ederson Zack Steffen onder de lat. De 25-jarige Amerikaanse doelman maakt zijn Premier League-debuut op Stamford Bridge, nadat hij eerder dit seizoen al keepte in de EFL Cup en de Champions League. De selectie van Manchester City wordt overigens geteisterd door het coronavirus en zag de uitwedstrijd tegen Everton daarom afgelopen week afgelast worden. Er is niet exact naar buiten gebracht wie alle besmette spelers precies zijn, maar naast Ederson kan manager Josep Guardiola in Londen niet beschikken over Gabriel Jesus, Kyle Walker, Eric García, Ferran Torres, Aymeric Laporte en Nathan Aké.

Opstelling Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Zouma, Silva, Chilwell; Kovacic, Kante, Mount; Ziyech, Werner en Pulisic.

Opstelling Manchester City: Steffen; Cancelo, Dias, Stones, Zinchenko; Rodrigo, Gundogan, De Bruyne; Foden, Silva en Sterling