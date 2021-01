Koningskoppel Lukaku en Martínez excelleert in doelpuntenfestijn van Inter

Zondag, 3 januari 2021 om 14:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:52

Internazionale is het nieuwe kalenderjaar begonnen met een ruime overwinning op Crotone: 6-2. De ploeg van Stefan de Vrij, die de gehele wedstrijd speelde, kende een moeizame eerste helft, maar rechtte na rust de rug en mocht Lautaro Martínez bedanken. De Argentijnse spits nam een hattrick voor zijn rekening in het eerste duel in de Serie A van 2021, terwijl ook Romelu Lukaku tot scoren kwam.

Inter begon bijzonder zwak aan de wedstrijd en keek tegen Crotone al binnen een kwartier tegen een achterstand aan. Een korte corner werd door Junior Messias met veel gevoel op het hoofd gelegd bij Niccolò Zanellato, die door Arturo Vidal volledig vrij werd gelaten en via de binnenkant van de paal raak kopte. Crotone pakte verrassend het initiatief en drukte Inter terug, maar moest halverwege de eerste helft wel de gelijkmaker incasseren. Lukaku stuurde Martínez weg met een steekpass, waarna de Argentijn voor zijn man langs kruiste en hard raak schoot: 1-1.

Lautaroooo! GOAL! ??

Nu dan wél zijn tweede treffer van de middag, nadat zijn vorige goal als eigen doelpunt werd genoteerd ??



Inter weer op voorsprong ??#ZiggoSort #SerieA #INTCRO pic.twitter.com/0h8nHwdQzJ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 3, 2021

Even daarvoor had Messias een enorme kans gemist, toen hij alleen op doelman Samir Handanovic af ging en hopeloos faalde. Na een half uur spelen nam de thuisploeg de leiding. De onderschepping was van Vidal, het meegeven van Lukaku op Nicolò Barella en het afronden gebeurde in eigen doel door Crotone-verdediger Luca Marrone, die ongelukkig zijn been tegen de bal zette. De doelpuntrijke eerste helft werd afgesloten door Vlademir Golemic. De verdediger mocht vanaf elf meter aanleggen na een overtreding van Vidal op Arkadiusz Reca. De Serviër faalde niet: 2-2.

In de tweede helft leek het verzet van Crotone gebroken en kwam de ploeg na tien minuten spelen voor de tweede keer in de wedstrijd op achterstand. Martínez kreeg de bal in de loop mee van Marcelo Brozovic en liet doelman Alex Cordaz kansloos met een schot in het dak van het doel. Amper tien minuten later gooide Lukaku de wedstrijd in het slot. Op aangeven van Alessandro Bastoni draaide de Belg sterk weg bij zijn tegenstander en rondde koelbloedig af: 4-2. Met 50 goals en 9 assists was Lukaku betrokken bij 59 doelpunten in zijn eerste 70 wedstrijden voor Inter.

IJzersterke Lukaku! ????



De Belg is niet van de bal te krijgen en tikt Internazionale keurig op een 4-2 voorsprong ??#ZiggoSport #SerieA #INTCRO pic.twitter.com/JeW3vr3uCK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 3, 2021

De aanvalsleider werd een kwartier voor het einde van de wedstrijd vervangen door Ivan Perisic en zag de Kroaat vanaf de bank op de vuisten van Cordaz schieten. Martínez toonde zich in de rebound het meest attent en kopte zijn derde van de wedstrijd en negende van het seizoen binnen. Het slotakkoord kwam van de voet van Achraf Hakimi, die de bal in de absolute slotfase beheerst met links in de hoek schoof. Inter boekte zijn achtste overwinning op rij in de Serie A en klimt over stadsgenoot AC Milan, dat zondagavond nog in actie komt. Crotone blijft in de degradatiezorgen als nummer voorlaatst.