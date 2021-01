Pratto geeft eerste interview en wil Feyenoord naar landstitel leiden

Zaterdag, 2 januari 2021 om 18:21 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:31

Lucas Pratto is met een duidelijke doelstelling naar Feyenoord gekomen. “Ik wil de club graag helpen kampioen te worden”, vertelt de 32-jarige spits tijdens zijn eerste interview als speler van de Rotterdammers. “Dat is me bij andere clubs ook gelukt.” Feyenoord huurt de vijfvoudig international de rest van het seizoen van River Plate. “Ons doel is om alle prijzen te pakken die we nog kunnen winnen en we staan er goed voor in de competitie.”

Volgens Pratto staat Feyenoord ‘akelig dichtbij’ koploper Ajax, dat vijf punten meer dan Feyenoord heeft. “En we willen ook nog de beker winnen", benadrukt el Oso, de Beer. "Ik kan met mijn ervaring en winnaarsmentaliteit een bijdrage leveren aan het behalen van deze doelen. Ik ben een sterke en vurige speler en moet het hebben van mijn fysieke kracht en het leveren van strijd.”

“River Plate is op dit moment de grootste club van Zuid-Amerika”, vertelt hij op de website van Feyenoord. “Ze wilden ook dat ik zou blijven. Maar dit was een kans die ik niet kon laten liggen.” Feyenoord was de afgelopen weken op zoek naar een centrumspits omdat Nicolai Jørgensen nog altijd zoekende is naar zijn vorm en Robert Bozenik nog geblesseerd is.

“Ik ben erg dankbaar dat River Plate mij heeft laten gaan en ik ben nog dankbaarder dat Feyenoord interesse in mij toonde.” Over ruim een week kan Pratto al zijn debuut maken in de Rotterdamse derby op Het Kasteel tegen Feyenoord. Dat hij de afgelopen maanden weinig in actie kwam, ziet de Argentijn niet als een probleem. “Ik voel me heel fit en heb mijn conditie de laatste weken op peil gehouden.”