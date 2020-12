‘Lionel Messi en Luis Suárez praten over gezamenlijke transfer in 2022’

Daniel Cabot Kerkdijk 29 december 2020 • Laatste update: 18:55

Lionel Messi en Luis Suárez gaan in de toekomst mogelijk weer samenspelen. Catalunya Radio verzekert dinsdag dat de twee voetbalvrienden overwegen in de toekomst gezamenlijk voor Inter Miami uit te komen. De Amerikaanse club, met David Beckham als mede-eigenaar, werd twee jaar geleden opgericht en werkte dit kalenderjaar zijn eerste seizoen in de Major League Soccer af.

Suárez maakte in de zomer van 2014 de overstap van Liverpool naar Barcelona en al snel raakten de Uruguayaan en Messi goed met elkaar bevriend. Ook buiten de lijnen trokken de families van de vedettes veel met elkaar op. Het gedwongen vertrek van Suárez afgelopen zomer viel Messi dan ook zwaar, al had dat niets met zijn eigen vertrekwens te maken. “Ik had het al besloten voordat Suárez te horen kreeg dat hij weg moest. Maar ik vond het van de gekke. Hij vertrok gratis, de club kocht zijn contract af en hij tekende bij een club die dezelfde doelstellingen als Barcelona nastreeft”, gaf Messi zondag bij La Sexta toe.

Messi gaf in hetzelfde interview ook toe dat hij altijd de droom heeft gehad om in de Verenigde Staten te wonen. “Ik ben daar benieuwd naar. Meemaken hoe de Major League Soccer zou zijn. Maar heden ten dage ligt mijn focus op de komende zes maanden en denk ik niet aan wat er na dit seizoen zou kunnen gebeuren. Het zou niet goed zijn als ik nu zou zeggen wat ik ga doen. Dat weet ik ook nog niet.” Messi wordt sindsdien gelinkt aan Inter Miami, maar ook een jaar in de Premier League bij Manchester City en vervolgens spelen voor zusterclub New York City FC passeerde de revue.

Miami is geen onbekend terrein voor Messi en Suárez. De Argentijn bezit een appartement in Sunny Isles Beach en de familie Suárez vertoefde de voorbije jaren regelmatig in Florida. Reizen naar hun vaderland zou voor beiden vanaf Miami veel makkelijker zijn. Aan de andere kant heeft Inter Miami geen al te best debuutseizoen achter de rug, met slechts zeven competitiezeges. Daarnaast krijgt de club de bouw van een nieuw stadion er maar niet doorheen en zullen beiden ook financieel erop achteruitgaan.

Catalunya Radio stelt dat Messi en Suárez niet eerder dan medio 2022 weer eventueel samen willen, of beter gezegd kunnen, spelen en dat beiden van mening zijn dat Inter Miami het beste bij hun wensen past. Het contract van de Uruguayaan met Atlético Madrid loopt in de zomer van 2022 ten einde, terwijl Messi over een aflopende verbintenis met Barcelona beschikt. Met oog op het WK van 2022 in Qatar zal de Argentijn waarschijnlijk voorlopig niet in een kwalitatief mindere competitie willen spelen en is de kans aanwezig dat hij in ieder geval nog een seizoen in Europa actief blijft, bij Barcelona of welke club dan ook.