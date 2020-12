Nainggolan vertrekt na teleurstellend half jaar opnieuw bij Internazionale

Jeroen van Poppel 29 december 2020 • Laatste update: 18:36

Radja Nainggolan gaat opnieuw spelen voor Cagliari, zo verzekert Fabrizio Romano. De 32-jarige middenvelder wordt door Internazionale de rest van het seizoen verhuurd aan de competitiegenoot uit Sardinië. Dinsdagavond wordt Nainggolan medisch gekeurd, waarna de officiële bevestiging van beide clubs uit de Serie A zal volgen.

Het vertrek van Nainggolan bij Inter komt allesbehalve uit de lucht vallen. De dertigvoudig Belgisch international keerde afgelopen zomer terug van een eerdere verhuurperiode bij Cagliari, maar heeft trainer Antonio Conte geenszins kunnen overtuigen van zijn meerwaarde. De oefenmeester deed slechts in vier competitieduels dit seizoen een beroep op Nainggolan, die ook kampte met fysiek ongemak.

Nainggolan is zeker geen onbekende van Cagliari: bij i Rossoblù beleefde de middenvelder vanaf 2009 zijn grote doorbraak in het profvoetbal. Na vierenhalf jaar op Sardinië werd Nainggolan in januari 2014 voor vijftien miljoen euro verkocht aan AS Roma. Ook in de Italiaanse hoofdstad ging het Nainggolan voor de wind: hij was vijf seizoenen lang onbetwiste basisspeler bij de Romeinen, totdat hij in 2018 voor liefst 38 miljoen euro aan Internazionale werd verkocht.

Vanaf dat moment ging het bergafwaarts met de carrière van Nainggolan. Hoewel hij in zijn eerste jaar bijna altijd verzekerd was van zijn basisplaats, waren zijn prestaties niet zoals de clubleiding van Inter had verwacht. Vorig seizoen volgde al een succesvolle huurperiode bij zijn oude liefde Cagliari, waarvoor hij 6 keer scoorde in 26 competitieduels. Vanaf januari gaat Nainggolan de concurrentie aan met Razvan Marin, die door Cagliari wordt gehuurd van Ajax.