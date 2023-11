Radja Nainggolan heeft na ruim 4 maanden opvallende nieuwe club te pakken

Woensdag, 29 november 2023 om 18:55 • Wessel Antes • Laatste update: 18:53

Radja Nainggolan (35) gaat aan de slag bij Bhayangkara Presisi, de hekkensluiter van de Indonesische Liga 1. De Antwerpenaar gaat zodoende spelen in zijn vaderland. Nainggolan, dertigvoudig international van de Rode Duivels, zat sinds juli zonder club.

Afgelopen zomer liep het contract van Nainggolan bij SPAL af. Met de Italiaanse club degradeerde de middenvelder naar de Serie C, nadat zijn goede vriend en AS Roma-icoon Daniele De Rossi in februari als trainer werd ontslagen. Nainggolan speelde slechts tien wedstrijden in het shirt van SPAL, waarin hij eenmaal scoorde en twee assists afleverde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Met Bhayangkara lijkt Nainggolan te beginnen aan een kansloze missie, daar de club, die eigendom is van de Indonesische politie, na twintig speelrondes onderaan staat in de Liga 1. Met nog veertien speelrondes te gaan is de achterstand op een plek die goed is voor handhaving liefst twaalf punten. Bhayangkara hoopt met Nainggolan alsnog een wonder te verrichten.

Volgens de Vlaamse krant Het Nieuwsblad zal Nainggolan het shirt van Bhayangkara tot het einde van dit seizoen dragen. Bij zijn nieuwe club treft de routinier onder meer Dylan De Bruycker, wiens wieg in Gent stond. De defensieve middenvelder speelt zijn interlands echter voor de Filipijnen.

Nainggolan brak als voetballer door in Italië, waar hij zich via Piacenza en Cagliari opwerkte naar de top van de Serie A. De meeste indruk maakte de rechtspoot bij Roma, voor wie hij uiteindelijk 203 wedstrijden (33 doelpunten en 28 assists) speelde. Met zijn transfer naar Internazionale maakte Nainggolan zich vervolgens minder geliefd in de Italiaanse hoofdstad.

In Milaan wist Nainggolan nooit zijn Roma-vorm te halen, waarna hij op huurbasis terugkeerde naar Cagliari. In de zomer van 2021 nam Inter afscheid van Nainggolan, door hem transfervrij naar Royal Antwerp te laten vertrekken. Die overstap viel niet helemaal goed bij de fans van Germinal Beerschot, waar Nainggolan vijf jaar van zijn jeugdopleiding genoot. De rivaliteit tussen Antwerp en Beerschot is behoorlijk groot.

In de Belgische havenstad won Nainggolan vorig seizoen pas de eerste prijs in zijn carrière. Onder leiding van trainer Mark van Bommel kon de middenvelder de Belgische landstitel aan zijn palmares toevoegen. Zijn dienstverband bij the Great Old kenmerkte zich echter ook met vele incidenten, waardoor hij eind januari naar SPAL mocht vertrekken. Nu wacht een heel nieuw avontuur in het geboorteland van zijn vader.