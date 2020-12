Feyenoord neemt een gok met Lucas Pratto: ‘Hij is wat zwaar geworden’

Jeroen van Poppel 28 december 2020 • Laatste update: 23:19

Lucas Pratto komt niet topfit aan bij Feyenoord, zo meldt Sjoerd Mossou in Voetbalpraat op FOX Sports. De Rotterdammers staan op het punt om de 32-jarige spits op huurbasis over te nemen van River Plate en neemt daar volgens de journalist een risico mee. "Het duidt inderdaad op een gok", aldus Mossou.

Mossou heeft in Argentinië geïnformeerd naar de staat van dienst van Pratto. "Hij is niet helemaal fit, wat je ervan hoort. Hij is wat zwaar geworden", aldus de journalist, die Pratto al kende. "Ik sloeg er gelijk op aan, omdat je gelijk aan die finale in de Copa Libertadores in 2018 denkt, toen scoorde hij. Het is wel een grote naam, hij heeft vijf interlands gespeeld. Het is een geblokte stevige kerel, met een baard. Het is ook echt een aanspeelpunt. Dat is het goede nieuws."

Het minder goede nieuws is dus dat Pratto niet topfit lijkt. "De berichten zijn dat hij een beetje te zwaar is. Het is een beetje een Kostas Mitroglou-achtige aankoop", doelt Mossou op de deal die PSV vorig jaar sloot om de 32-jarige Griekse spits een jaar te huren. Mitroglou wist in Eindhoven echter nauwelijks te overtuigen. "Pratto is iets minder snel dan Mitrgolou, maar misschien pakt dit iets beter uit."

Pratto moest het de laatste maanden vooral stellen met invalbeurten en mocht bij River Plate vertrekken. "Hij verdient daar heel erg veel geld. Ze hebben in 2014 ook veel voor hem betaald, 14 miljoen dollar (11,5 miljoen euro, red.). Hij drukte daar heel erg op de begroting. Toen zijn ze met hem gaan shoppen en zijn ze hem overal gaan aanbieden."

Vanaf september, toen in Argentinië het nieuwe seizoen is begonnen, heeft River Plate zeventien officiële wedstrijden gespeeld. In dertien duels daarvan maakte Pratto minuten, waarvan zes keer als basisspeler. In totaal heeft de centrumspits dit seizoen 550 minuten gespeeld, waarin hij 4 doelpunten wist te produceren.