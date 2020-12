Feyenoord versterkt spitspositie met vijfvoudig Argentijns international

28 december 2020

Feyenoord staat op het punt om een nieuwe spits aan te trekken, zo melden diverse Argentijnse media. Het gaat om Lucas Pratto, een 32-jarige spits van River Plate, die dinsdag al in Rotterdam landt om zijn transfer af te ronden. Pratto wordt, indien hij de medische keuring doorstaat, tot het einde van het seizoen gehuurd, met een optie tot koop. Het nieuws is in Nederland inmiddels bevestigd door het Algemeen Dagblad en Feyenoord Transfermarkt.

In Argentinië wordt gesproken van een 'verrassende deal' tussen Feyenoord en River Plate. Pratto komt bij zijn huidige club niet veel aan spelen toe en mag daarom zonder huurvergoeding vertrekken. Feyenoord heeft de optie om de routinier aan het einde van het seizoen voor een onbekend bedrag over te nemen, zo klinkt het.

Pratto speelde tussen september 2016 en maart 2017 vijf keer voor het Argentijnse nationale elftal in de WK-kwalificatie voor het eindtoernooi in 2018. De spits wist daarin twee doelpunten te maken. Pratto speelde in het seizoen 2011/12 één jaar voor Genoa, voor het overige heeft hij zijn carrière doorgebracht bij Zuid-Amerikaanse clubs. Sinds 2017 speelt hij voor River Plate, waarvoor hij op 26 goals in 109 wedstrijden staat.

Bij Feyenoord wordt Pratto na Marcos Senesi de tweede Argentijnse speler. De ervaren centrumspits moet in De Kuip de concurrentie aan met Nicolai Jörgensen en Róbert Bozeník, die dit seizoen mede door blessureleed totaal niet hebben kunnen overtuigen. Met Bryan Linssen, Naoufal Bannis en Dylan Vente heeft trainer Dick Advocaat nog drie extra opties voor de spitspositie.