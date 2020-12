De Telegraaf: Ajax kan voor twaalf miljoen opnieuw winkelen bij São Paulo

Brenner Souza da Silva, de huidige topscorer van de Braziliaanse Serie A, is door São Paulo aangeboden bij Ajax, zo onthult Mike Verweij in de podcast Kick-off Eredivisie van De Telegraaf. Volgens de clubwatcher is de twintigjarige spits voor een bedrag van 12 miljoen euro, plus bonussen, aangeboden in Amsterdam. "Het is nu aan Ajax om de knoop door te hakken", aldus Verweij.

In de podcast laat presentator Pim Sedee in het onderdeel met transfergeruchten de naam Brenner vallen, waarna Verweij direct inhaakt op de suggestie. "Dat is wel een hele interessante optie, hij is daadwerkelijk aangeboden bij Ajax", zegt de journalist. "Het is weer een speler van São Paulo en als je kijkt naar de track record van zowel David Neres als Antony, dan kan het zomaar voor de derde keer prijs zijn als je bij die club gaat winkelen. Het schijnt een hele goede spits te zijn; het is een talent. Hij is al aangeboden en Ajax weet wat hij moet kosten, dus de beslissing ligt echt in Amsterdam."

Sedee vraagt zich af waarom hij nou juist bij Ajax is aangeboden, aangezien er volgens hem vaker kapers op de kust liggen bij dit soort talenten. De clubwatcher weet te vertellen dat de Amsterdammers er goed op staan in Brazilië. "Er worden wel wat andere clubs genoemd die hem op de korrel zouden hebben, maar dat was bij Antony ook het geval. Inmiddels heeft Ajax een goed netwerk opgebouwd in Brazilië, waardoor het voor de spelers ook interessant wordt om naar Amsterdam toe te gaan. Dat blijkt ook wel uit het feit dat deze jongen voor deze prijs is aangeboden. Of Ajax daadwerkelijk op het aanbod ingaat, weet ik niet."

Valentijn Driessen, ook aanwezig bij de podcast, is wel enigszins sceptisch over het aanbod vanwege de bonussen. "Als die bonus een doorverkooppercentage van 60 procent inhoudt, dan moet je dat niet willen." Verweij meldt echter dat er wel sprake zou zijn van een doorverkooppercentage, maar niet dusdanig hoog als Driessen suggereert. Brenner zou met het oog op volgend seizoen gehaald moeten worden, maar Verweij geeft aan dat het niet onverstandig zou zijn om de spits al in de winter naar Nederland te halen. "Net als bij Neres kan het bij Braziliaanse jongens heel raadzaam zijn om ze een half jaar eerder te halen."

Dit seizoen kent Brenner zijn grote doorbraak op het hoogste niveau in Brazilië. Waar de spits vorig seizoen tot slechts vijf optredens en een treffer kwam, staat de teller deze jaargang al op 11 doelpunten na 21 wedstrijden. Afgelopen speelronde was Brenner ook nog goud waard voor São Paulo, daar hij zijn ploeg met twee treffers hoogstpersoonlijk de overwinning op Fluminense bezorgde. São Paulo gaat momenteel met 56 punten uit 27 wedstrijden aan kop in de Serie A.