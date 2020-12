Ontevreden Schöne heeft volgens La Gazzetta dello Sport een uitweg

De kans is aanwezig dat Lasse Schöne in het nieuwe jaar het shirt van Cagliari draagt. De middenvelder, die bij Genoa op een zijspoor is beland, heeft volgens La Gazzetta dello Sport de mogelijkheid om de komende transferperiode een contract te tekenen bij Cagliari. De verbintenis van Schöne loopt komende zomer af bij Genoa en dat maakt dat de Deen voor een gunstige transfersom kan worden overgenomen.

Schöne gold vorig seizoen als vaste waarde bij Genoa, maar valt dit seizoen buiten de boot doordat hij een dag na de sluiting van de transfermarkt niet werd ingeschreven voor de Serie A. Zaakwaarnemer Revien Kanhai gaf begin oktober in gesprek met Voetbal International aan dat Schöne slachtoffer was geworden van Daniele Faggiano. De nieuwe technisch directeur had zelf een aantal middenvelders aangetrokken en had Schöne daardoor niet meer nodig. Later bleek dat de voormalig speler van Ajax, NEC Nijmegen en sc Heerenveen ook nog enkele maanden aan salaris en bonussen tegoed had van zijn club.

"Over de hele gang van zaken hebben we deze week ons zegje gedaan, maar we laten het er niet bij zitten", kondigde zaakwaarnemer Kanhai begin oktober aan. "Er wordt op een schandalige manier met Lasse omgegaan en aangezien er al langere tijd afspraken worden geschonden komen we in actie." De algemeen directeur van Genoa, Flavio Ricciardella, zou hebben gezegd dat hij het liefst ziet dat Schöne basisspeler is. De in augustus aangestelde technisch directeur, Faggiano, zou echter zijn eigen belangen hebben en geeft zijn eigen aankopen de voorkeur.

De 34-jarige Schöne maakte vorig jaar zomer de overstap van Ajax naar Genoa, waar hij voor twee seizoenen tekende. Hij speelde in zijn eerste seizoen in de Serie A nagenoeg alles en kwam in totaal tot 32 wedstrijden, waarin hij 2 keer wist te scoren. Dit seizoen draait de ploeg van trainer Davide Ballardini allesbehalve soepel. Genoa staat op de achttiende plek, die aan het eind van het seizoen resulteert in degradatie. Cagliari is terug te vinden op de vijftiende plaats. Bij de club uit Sardinië zou Schöne kunnen samenspelen met Razvan Marin, met wie hij nog een korte tijd doorbracht bij Ajax voordat hij in augustus 2019 de oversteek maakte naar Italië.