Tuchel nog voor officieel ontslag gelinkt aan nieuwe baan in Engelse top

Chris Meijer 28 december 2020 • Laatste update: 08:21

Thomas Tuchel is nog niet eens officieel ontslagen bij Paris Saint-Germain, maar wordt wel reeds gelinkt aan een nieuwe baan. BILD schrijft dat de Duitse oefenmeester in beeld komt bij Chelsea , zodra de clubleiding van the Blues zijn geduld verliest met de huidige manager Frank Lampard. De Duitse boulevardkrant schrijft dat Tuchel het zelf wel ziet zitten om aan de slag te gaan op Stamford Bridge.

De verwachtingen waren dit seizoen hooggespannen rond Chelsea, na het aantrekken van Timo Werner, Kai Havertz, Hakim Ziyech, Thiago Silva, Ben Chilwell en Edouard Mendy. Ondanks de investering van bijna 250 miljoen euro, bezetten the Blues momenteel de teleurstellende achtste plaats in de Premier League, een stek die aan het einde van het seizoen niet eens rechtgeeft op Europees voetbal. Ondanks dat Chelsea wel overwinterde in de Champions League, begint Lampard langzaam maar zeker te wankelen.

BILD schrijft dat een nederlaag tegen Aston Villa Lampard maandagavond al fataal zou kunnen worden. In dat geval zou Tuchel mogelijk in beeld kunnen komen bij Chelsea. De Duitse oefenmeester ziet het wel zitten om in Londen aan de slag te gaan. De Engelse grootmacht nam in 2017 al contact op met Tuchel, die destijds nog bij Borussia Dortmund werkte. Chelsea koos in die periode voor Maurizio Sarri als opvolger van Antonio Conte en stelde in de zomer van 2019 Lampard aan, terwijl Tuchel vanaf 2018 bij PSG werkte.

Overigens moet Tuchel officieel nog de laan uitgestuurd worden bij PSG. Ondanks dat Kylian Mbappé op Instagram al afscheid van hem nam, hebben les Parisiens nog niks wereldkundig gemaakt. Transferexpert Fabrizio Romano meldt overigens wel dat Tuchel en PSG akkoord zijn over een afkoopsom van zes miljoen euro voor zijn tot het einde van dit seizoen lopende contract. Tegelijkertijd heeft de Franse topclub ook al een overeenkomst met zijn opvolger, want de komst van de na zijn ontslag bij Tottenham Hotspur clubloze Mauricio Pochettino is tevens in kannen en kruiken.