Lionel Messi had ‘veel pech’ bij Barcelona: ‘Die twee zijn de besten’

Daniel Cabot Kerkdijk 26 december 2020 • Laatste update: 17:45

Voetbalminnend Spanje kijkt uit naar het interview tussen journalist Jordi Évole en Lionel Messi, zondagavond vanaf 21.25 uur op televisiezender LaSexta. De vedette van Barcelona geeft voor de tweede keer dit seizoen een groot interview, nadat hij begin september met DAZN terugblikte op onder meer zijn mislukte transferwens. LaSexta heeft zaterdagmiddag een fragment op sociale media gezet waarin Messi praat over twee trainers die hij in zijn loopbaan heeft meegemaakt.

Messi kreeg van Évole de vraag waarom hij altijd zegt dat Josep Guardiola de beste trainer ter wereld is. “Pep heeft iets speciaals. Hij laat je dingen op een bepaalde manier zien. Maar ook hoe hij elke wedstrijd voorbereidde, defensief, hoe er aangevallen moest worden. Hij vertelde met uiterste precisie over details, hoe er aangevallen moest worden om te winnen. Ik had veel pech, tussen haakjes, dat ik lange tijd Guardiola en Luis Enrique als trainers had. Die twee zijn de besten.”

“Ik heb aaneengesloten onder Guardiola en Luis Enrique gespeeld. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik in voetballend opzicht ontzettend groeide, maar ook qua tactische kennis. Dat heb ik allemaal van hen geleerd.” Messi maakte Guardiola van 2008/09 tot en met 2011/12 mee: een periode waarin Barcelona veertien prijzen won. In individueel opzicht won Messi driemaal de Ballon d’Or, twee keer de Gouden Schoen en tweemaal de topscorerstitel in Spanje. Luis Enrique stond tussen 2014/15 en 2016/17 voor de selectie. Naast negen prijzen met Barcelona won Messi een Ballon d’Or, een Gouden Schoen en werd hij een keer topscorer van Spanje.

LaSexta deelde ook een fragment van het gesprek waarin Messi over zijn privéleven praat. "Ik voel me zeer vereerd dat ik dit allemaal mag meemaken in mijn leven. Maar soms zou ik ook wel eens anoniem door het leven willen gaan. Ik zou genieten van het bezoeken van een markt, of een bezoek aan een bioscoop of een restaurant. Vooral wanneer ik met mijn kinderen ben."

Sí, a Messi también le preguntamos por Guardiola. Y responde. Domingo (21.25h), #MessiÉvole. Una exclusiva mundial de @delbarriotv pic.twitter.com/AgnnV6B8bC — Producciones del Barrio (@delbarriotv) December 26, 2020

Évole verzekerde enkele dagen geleden bij radiozender Cadena SER dat Messi ook over zijn toekomst zal gaan praten. “Messi sprak over zeer concrete plannen voor de toekomst. Hij vertelde mij hoe hij zijn loopbaan wil beëindigen. Ik was verrast”, erkende de journalist. Bij de radiozender was men benieuwd over ‘de concrete plannen’ van Messi voor de toekomst. Journalist José Antonio Ponseti vroeg of Inter Miami in de Major League Soccer een optie zou zijn in de plannen van Messi. Daar wilde Évole niet concreet antwoord op geven. “Zet zondag de televisie aan. Maar je zit aardig goed in de richting.”