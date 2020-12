Instagram-post op krukken verraadt langdurige afwezigheid bij Real Madrid

Jeroen van Poppel 25 december 2020 • Laatste update: 16:59

Real Madrid moet het de komende drie maanden stellen zonder Rodrygo, zo meldt onder meer Marca. De Braziliaanse aanvaller heeft in de competitiewedstrijd van woensdag tegen Granada (2-0) een zware dijbeenblessure opgelopen. Rodrygo plaatst zelf op Instagram een foto waarop te zien is dat hij op krukken de feestdagen zal doorbrengen.

Het ging voor Rodrygo na ruim een half uur spelen mis tegen Granada. De negentienjarige buitenspeler snelde op de linkerflank langs Dimitri Foulquier, die hem in volle sprint een duw in de rug gaf. Rodrygo greep direct naar de achterkant van zijn rechterbeen en moest per brancard van het veld. De aanvaller werd met zijn handen voor zijn gezicht het veld afgedragen.

Rodrygo begint volgens Real Madrid inderdaad aan een revalidatietraject. Om privacyredenen doet De Koninklijke verder geen mededelingen over de duur daarvan, maar Spaanse media gaan uit van een herstelperiode van drie maanden. Marca spreekt van een zeer gecompliceerde blessure, waarbij in sommige gevallen tot operatie overgegaan dient te worden. Onduidelijk is of dat ook voor Rodrygo geldt.

Dit seizoen geldt Rodrygo als een gewaardeerde kracht onder trainer Zinédine Zidane, die de vleugelspits laat rouleren tussen bank en basis. Dit seizoen staat Rodrygo op zeventien officiële duels (waarvan tien keer als invaller), waarin hij 6 assists afleverde en 1 keer scoorde. Tegenover het slechte nieuws over Rodrygo staat dat Real Madrid weer kan beschikken over Eden Hazard. De Belgische aanvaller zat tegen Granada voor het eerst in vier weken weer bij de selectie, maar bleef de hele wedstrijd op de bank.