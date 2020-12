United rekent na minuut 88 af met Everton en wacht kraker in halve finale

Chris Meijer 23 december 2020 • Laatste update: 23:25

Manchester United is na Brentford, Manchester City en Tottenham Hotspur de vierde en tevens laatste halvefinalist in de EFL Cup. The Red Devils rekenden door een doelpunt van Edinson Cavani in minuut 88 en een treffer van Anthony Martial in blessuretijd af met Everton: 0-2. Donny van de Beek had een basisplaats bij Manchester United, maar werd met nog ruim twintig minuten te spelen naar de kant gehaald. Timothy Fosu-Mensah werd door manager Ole Gunnar Solskjaer negentig minuten op de reservebank gehouden. Manchester United neemt het in de halve finale van de EFL Cup op tegen Manchester City, terwijl de andere finalist voortkomt uit het treffen tussen Tottenham Hotspur en Brentford.

Van de Beek verscheen op Goodison Park weer eens aan de aftrap bij Manchester United, na vier wedstrijden op rij op de reservebank te zijn begonnen. Solskjaer hield onder meer David De Gea, Marcus Rashford, Anthony Martial en Fred op de reservebank, ten faveure van Dean Henderson, Mason Greenwood, Edinson Cavani en Van de Beek. Ook Scott McTominay, afgelopen weekend tegen Leeds United (6-2 zege) nog goed voor een doelpunt en een assist, was er niet bij in Liverpool, waardoor er naast Van de Beek met Paul Pogba nog een nieuw gezicht op het middenveld te zien viel.

Manchester United begon sterk aan de wedstrijd en had maar liefst zeventig procent balbezit in de eerste twintig minuten. De eerste goede mogelijkheid was voor Van de Beek, die de bal kreeg na een hakje van Pogba en zijn schot geblokt zag worden. Cavani deed eveneens van zich spreken met een gevaarlijke poging, terwijl Greenwood een kopbal op de buitenkant van de paal zag belanden. Everton stelde daar voor rust een vrije trap van Gylfi Sigurdsson tegenover, die onschadelijk gemaakt werd door Manchester United-doelman Henderson.

Cavani ondernam het eerste schot van de tweede helft én ontsnapte met 51 minuten op de klok aan een rode kaart na een onderonsje met Yerry Mina, waarna het spel een tijdje stil kwam te liggen. Eric Bailly en Richarlison kwamen hard met elkaar in botsing en daar had met name laatstgenoemde veel last van, want na enkele minuten behandeling op het veld moest hij zich laten wisselen. Manchester United had in de fase daarna moeite om tot kansen te komen en dat noopte Solskjaer tot ingrijpen: Van de Beek en Greenwood verlieten het veld voor Rashford en Martial. Met nog tien minuten te gaan kreeg Manchester United een vrije trap op een interessante plek, maar Alex Telles plaatste de bal over de lat.

Kort voor het einde dook Sigurdsson op in het strafschopgebied, alleen kon hij zijn hoofd niet tegen de bal aan zetten. Amper een minuut later besliste Cavani het duel op Goodison Park. De Uruguayaanse spits kreeg de bal aangespeeld op de rand van het strafschopgebied, controleerde het leer en schoot overtuigend raak in de verre hoek. Everton zocht nog naarstig naar de gelijkmaker, maar kwam niet meer tot mogelijkheden en zag dat Rashford aanvankelijk verzuimde om het duel voortijdig in het slot te gooien. Uiteindelijk bepaalde Martial in de allerlaatste seconde van het duel de eindstand nog op 0-2. Voor Manchester United wacht nu op Boxing Day een uitwedstrijd tegen Leicester City, terwijl Everton op tweede kerstdag een bezoek brengt aan Sheffield United.