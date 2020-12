Ajax weigerde verzoek: ‘Overmars was overtuigd dat Sven het zou halen’

Toen Sven Botman afgelopen zomer door Ajax voor zeven miljoen euro werd verkocht aan Lille OSC werd directeur voetbalzaken Marc Overmars bewierookt, maar inmiddels vragen supporters en analisten zich steeds vaker af of de club er goed aan deed om de verdediger van de hand te doen. Botman is uitgegroeid tot een betrouwbare kracht bij de huidige koploper van de Ligue 1 en wordt alom geprezen door de pers in Frankrijk. Dat de mandekker juist in het buitenland uitblinkt, verbaast Gerry Hamstra niet.

Hamstra, technisch manager van sc Heerenveen, was verantwoordelijk voor het binnenhalen van Botman op huurbasis voor het seizoen 2019/20. De verdediger kwam bij Ajax niet aan de bak, maar wist aanvoerder Daniel Höegh uit de basis te spelen in Heerenveen. Al voor zijn komst was Hamstra overtuigd van het potentieel van Botman, want de technisch manager wilde een optie tot koop laten opnemen in het contract. Overmars wilde daar toen niet aan meewerken. "Hij was ervan overtuigd dat Sven het zou halen", blikt Hamstra terug in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Begin deze week werd Botman beloond met loftuitingen in de Franse pers voor zijn optreden in de topper tegen Paris Saint-Germain (0-0) van zondag. Ook Hamstra is onder de indruk. "Bij Sven wordt vaak eerst gekeken naar de kwaliteiten die hij mist. Is hij wel snel en wendbaar genoeg? Kan hij met ruimte in zijn rug spelen? Maar hij heeft alle kwaliteiten van een pure verdediger: kan goed duelleren, koppen, is een echte winnaar en kan zich op het laatste moment ervoor gooien. Als Sven voor jou staat: dat is Sven. Heel solide, betrouwbaar, doet geen gekke dingen."

"Ook in zijn persoonlijkheid. Hij is een man van weinig woorden. Doen", vervolgt de technisch manager, die toegeeft ook niet verwacht te hebben dat Botman nu al op de deur zou kloppen bij Oranje. Maar hij is minder verrast door zijn ontwikkeling buiten Nederland. "In het buitenland kijken ze heel anders naar verdedigers. Je moet kunnen duelleren en je man uitschakelen. In Nederland moet je je aanbieden, tussen de linies door spelen. In de Nederlandse competitie moest hij daarin wel een stap maken. Of hij beter past in de Ligue 1? Misschien wel. Hij bewijst dat ie in een sterkte competitie moeiteloos mee kan."