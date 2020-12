Franse pers speculeert over transfer na optreden van Botman tegen PSG

Chris Meijer 21 december 2020 • Laatste update: 10:36

De topper in de Franse Ligue 1 tussen koploper Lille OSC en regerend kampioen Paris Saint-Germain is zondagavond in een 0-0 gelijkspel geëindigd. Sven Botman liet in het duel met les Parisiens een uitstekende indruk achter en kan rekenen op lovende commentaren van de Franse media. L’Équipe bombardeert de twintigjarige Nederlandse verdediger tot uitblinker aan de zijde van Lille in de topper.

De grootste sportkrant van Frankrijk deelt een 7 uit aan Botman. “Hij wist de Parijse golven te weerstaan. Het is niet eenvoudig om een spits als Moise Kean af te stoppen. Hij liet zich ook met een aanvallende kopbal zien. Botman is heel complementair aan Fonte, het is niet gemakkelijk hen te passeren”, schrijft L’Équipe. Het is Botman met het hoogste cijfer aan de zijde van Lille overigens niet gelukt om een plek af te dwingen in het team van de week van de krant, want het centrale duo in dat elftal bestaat uit PSG-verdedigers Presnel Kimpembe en Marquinhos (die allebei een 8 ontvingen).

So Foot beloont het optreden van Botman zelfs met een 8. “Het was geweldig en dit moet opvallen bij Engelse clubs. Het is jammer voor Olivier Létang (de voorzitter van Lille, red.) dat er momenteel geen trips naar het Verenigd Koninkrijk zijn toegestaan”, wijst het medium op de financiële problemen bij Lille. De Franse tak van Eurosport is iets zuiniger met de beoordeling van Botman en geeft een 6. “Hij hoefde zich deze zondag niet te vervelen. Met ingrepen bij Kean, Ángel Di Maria en Idrissa Gueye toonde hij zijn waarde.”

Bij France Football was Botman met een 7 wel de grote uitblinker aan de zijde van Lille. “Hij is pas twintig jaar en maakte weer indruk. Botman heeft na zijn komst van Ajax razendsnel zijn plek gevonden bij Lille. In grote wedstrijden is hij al beslissend, zoals tegen Zlatan Ibrahimovic en AC Milan. Ook nu was Botman solide, vooral in de duels. Na rust tilde hij zijn spel nog naar een hoger niveau en dat resulteerde in negen onderscheppingen.” Maxifoot geeft Botman dezelfde beoordeling: “Niemand kon aan zijn aantal onderscheppingen tippen. In de duels met Kean deed hij constant het goede.”

“PSG was de betere ploeg vandaag. Ze waren sterk aan de bal en hebben ons vaak onder druk gezet. Uiteindelijk is dit voor PSG een slecht resultaat en voor ons een prima resultaat. We zijn alleen licht teleurgesteld over ons spel, want we kunnen beter”, gaf Botman zelf na afloop op de persconferentie te kennen. Lille bezet momenteel de eerste plaats in de Ligue 1, al heeft Olympique Lyon evenveel punten. “Ik denk nog steeds dat we kampioen kunnen worden. Waarom niet? We staan eerste en zoals gezegd: dit gelijkspel is een goed resultaat voor ons. Ik geloof erin.”