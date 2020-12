Ten Hag sprak niet met andere clubs: ‘Dat is het formele antwoord’

Erik ten Hag is niet bezig met een vertrek bij Ajax en verwacht dat directeur voetbalzaken Marc Overmars voor de club behouden blijft. De trainer werd in de wandelgangen gelinkt aan Borussia Dortmund als eventuele opvolger van de ontslagen Lucien Favre, terwijl Overmars volgens de geruchten bezig lijkt aan zijn laatste seizoen in Amsterdam. In een interview met De Telegraaf geeft Ten Hag aan dat hij voorlopig nog hoopt samen te werken met Overmars.

Ten Hag werd drie jaar geleden aangesteld bij Ajax als opvolger van Marcel Keizer. Hij heeft het nog altijd goed naar zijn zin in Amsterdam. “Als trainer wil je werken met goede spelers, met een standvastige directie, onder goede omstandigheden met dito randvoorwaarden. Dat ervaar ik allemaal bij Ajax”, vertelt hij in de krant. “Aan alles merk je dat Edwin van der Sar en Marc Overmars in de absolute top hebben gespeeld. Ze raken niet snel in paniek, weten dat teleurstelling erbij hoort en houden koers qua filosofie, strategie en beleid. De lat wordt hoog gelegd. Ze zijn nooit tevreden, maar kennen de internationale verhoudingen en verliezen de realiteit niet uit het oog.”

De trainer vindt het fijn om te werken met Overmars en Van der Sar. Volgens hem zijn betere klankborden ‘nauwelijks denkbaar’. “Nog nooit hebben ze geprobeerd me te beïnvloeden, terwijl zij weten dat er lucht in een bal zit. Maar juist daarom bemoeien ze zich niet met mijn taken. Dat is een kwaliteit, want ik heb ook hele andere bestuurders meegemaakt. Die sprongen na een beetje kritiek direct in de paniekmodus”, aldus Ten Hag, die de geruchten over het vertrek van Overmars heeft meegekregen. “Wij hebben zo’n goede verhouding met elkaar en werken zo goed samen, dat ik er niet van uit ga dat hij vertrekt. Hij heeft me daarover niets gezegd en zou dat zeker doen als er iets zou spelen.”

Ook over zijn eigen situatie is Ten Hag duidelijk. Ondanks geruchten over Dortmund denkt hij naar eigen zeggen niet aan een vertrek. “Ik ben gelukkig bij Ajax, heb nog een contract tot medio 2022 en met geen enkele andere club gesproken. Dat is het formele antwoord. Misschien als er elders ooit zo’n mooie uitdaging als Ajax op mijn pad komt, zeg ik iets anders. Maar Ajax is mijn uitdaging.” Hij wil met Ajax bouwen aan een nieuw elftal dat hoge ogen kan gooien in de Champions League. “Dat is heel reëel, want naast een geraamte met Blind, Tadic en Klaassen kunnen veel spelers zich doorontwikkelen en dienen zich jongens aan met veel potentie als Ryan Gravenberch, Mohammed Kudus, Antony, Jurriën Timber, Kenneth Taylor en Devyne Rensch.”