Danny Post woedend in interview: ‘Volgens mij is Boscagli 1,10 meter groot’

Dominic Mostert 22 december 2020

Danny Post veegt na de 4-1 nederlaag van VVV-Venlo tegen PSV de vloer aan met zijn eigen ploeg. De aanvoerder beaamt voor de camera van FOX Sports dat een dergelijke verliespartij altijd mogelijk is tegen een ploeg als PSV, maar heeft geen begrip voor de wijze waarop zijn ploeg verdedigde op meerdere beslissende momenten. In het bijzonder licht Post een overtreding uit die leidde tot een penalty (1-1) en wijst hij naar de manier waarop zijn ploeg reageerde op de hoekschop die resulteerde in de 2-1.

VVV greep halverwege de eerste helft verrassenderwijs de leiding, maar raakte de voorsprong in minuut 35 kwijt. Een onnodige tackle van Christian Kum op de enkel van Noni Madueke leverde PSV na ruim een half uur een penalty op. Die werd door Philipp Max laag in de linkerhoek geschoten: 1-1. "Het is niet de eerste keer dat Chris doet. Hij heeft veel ervaring", verzucht Post in het interview na de nederlaag. "Waarom hij dan toch zoiets doet? Ja, dat moet je aan hem vragen."

"Eigenlijk vind ik die corner nog het ergst", vervolgt de middenvelder. Een hoekschop van Max werd knap binnengekopt door Boscagli, die gebruikmaakte van een slimme loopactie: 2-1. De verdediger van PSV won een kopduel van Lukas Schmitz. "We staan man op man, maar hij kopt die bal zo binnen. Ik vind het echt schandalig. Dat duel mag je niet verliezen. Volgens mij was die PSV’er ook maar 1,10 meter groot. We geven gewoon weer een cadeautje weg. Zo van: hier heb je hem. We kunnen weer de bus in."

VVV pakte slechts een punt uit de laatste zes duels in de Eredivisie. Tegen PSV leefde even hoop op een goed resultaat. "Je bent er zo mee bezig met zijn allen, om uit deze situatie te komen. Je weet dat we het heel lastig hebben en op dit moment weinig vertrouwen hebben. We deden het goed in de eerste helft, maar dan geef je het zo weg... Als je een resultaat wilt halen bij PSV, dat kwalitatief veel beter is, dan gaat het zo niet lukken", treurt Post, die uitkijkt naar de winterstop. "Ja, lekker dat we nu even een break hebben. Ik vind het persoonlijk ook wel lekker. Even niemand zien..."