Kerk leidt FC Utrecht met twee ijzersterke acties naar eerste uitzege van 2020

Jeroen van Poppel 22 december 2020 • Laatste update: 20:43

FC Utrecht heeft dinsdagavond op de valreep zijn eerste uitzege van het kalenderjaar geboekt. Gryano Kerk raasde tegen FC Emmen in de tweede helft twee keer langs zijn directe tegenstander en zorgde met twee afgemeten voorzetten dat de Domstedelingen van een achterstand terugkwamen: 2-3. Eljero Elia maakte zijn eerste doelpunt in dienst van FC Utrecht, terwijl invaller Adrián Dalmau zijn eerste treffer van het seizoen voor de subtopper produceerde. Utrecht stijgt naar de negende plek, Emmen sluit het jaar af als hekkensluiter.

Nadat Glenn Bijl namens FC Emmen in de openingsfase een grote kopkans had gemist, greep Utrecht in de 22ste minuut de leiding. Elia legde na een een-twee met Mimoun Mahi aan vanaf de rand van het strafschopgebied en schoot de bal laag in de hoek: 0-1. Een schitterende vrije trap van Miguel Araujo, die de bal uit een vrije trap vanaf de rand van de zestien subtiel en knap in de kruising legde, leverde Emmen vijf minuten later de gelijkmaker op: 1-1.

Er bleef genoeg te beleven op De Oude Meerdijk, want even later schoot Bart Ramselaar in volledig vrije positie van dichtbij over. Lucas Bernadou raakte namens Emmen vol de lat met een schot van afstand en hetzelfde lot overkwam een poeier van Gyrano Kerk aan de overzijde. Op slag van rust was het wél raak voor Bernadou, die de bal in de voeten kreeg geschoven door slecht uitverdedigen van Mark van der Maarel. De middenvelder raakte met een harde knal de binnenkant van de paal: 2-1.

Een kwartier na rust kwam Utrecht terug in de wedstrijd. Kerk snelde op de rechterflank langs Caner Cavlan, zag zijn lage voorzet gemist worden door Mahi, maar Joris van Overeem kon de bal bij de tweede paal oppikken en alsnog afmaken: 2-2. Emmen kreeg via Donis Avdijaj een dot van een kans op de voorsprong, maar de aanvaller schoot naast. Een minuut later was het wél raak voor FC Utrecht. Weer stond Kerk aan de basis van de treffer, door op rechts langs Cavlan te gaan en een lage voorzet te geven, die de ingevallen Dalmau binnen tikte: 2-3. Utrecht trok de overwinning in de slotfase moeiteloos over de streep.