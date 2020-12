De rode draad van Roger Schmidt bij PSV: ‘Ik haat het echt’

Daniel Cabot Kerkdijk 22 december 2020 • Laatste update: 07:09

Roger Schmidt sluit dinsdagavond zijn eerste half jaar in dienst van PSV af met een thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo. De Duitser is de eerste trainer van PSV in vijf jaar die met kerst nog in alle competities zit. Schmidt maakt iedereen belangrijk binnen de selectie, zette al 31 spelers in en dat is de rode draad binnen zijn beleid. Hij begrijpt dat het soms lastig is voor eenieder om het grote plaatje te zien. Niet alleen voor de buitenwereld, maar ook voor de spelers zelf. “Dat is ook een ontwikkeling in de mindset die gemaakt moet worden.”

“Ik denk dat ze nu weten hoe uitputtend het is om zoveel wedstrijden te spelen. Veel spelers zijn dat niet gewend. Nu voelen ze dat ze niet altijd maar negentig minuten kunnen spelen”, vertelt Schmidt dinsdag in De Telegraaf. De spelers raken overtuigd van de zienswijze van de Duitser en beginnen erop te vertrouwen met welke speler dan ook resultaat te kunnen boeken. “Bij leiderschap is een rode draad nodig die de spelers kunnen volgen. Waarbij ik in moeilijke momenten in staat moet zijn beslissingen te nemen die de spelers kunnen begrijpen. Voor een aantal is het op sommige momenten misschien een harde beslissing, maar uiteindelijk weten ze dat het de juiste is omdat het om de rode draad gaat.”

“Daarom is het niet zo belangrijk wat anderen van het team denken. Het belangrijkste is dat ik als coach weet hoe de spelers zijn en wat ze nodig hebben.” Schmidt wil zo lang mogelijk om alle prijzen meedoen en gaat vol voor de TOTO KNVB Beker. Na bekersucces in Oostenrijk en China wil hij ook de beker in Nederland winnen. “Wij zijn PSV, we gaan niet verliezen in een van de eerste rondes van de beker. Dat is onmogelijk. Een kwestie van instelling. Ik wil een mentaliteit waarbij zelfs elk trainingspotje gewonnen moet worden. Voor ons moet het belangrijk zijn om in elke competitie door te gaan. Ik zie elke competitie op zich.”

Dumfries roemt killen, Madueke is back, Oppegard zeer trots op debuut

“Als we in de beker spelen, is het cup time en denk ik nergens anders aan. Gaat een competitie verder zonder ons, dan ben ik echt ongelukkig. Als ik in de bus zit op de terugweg vanuit Waalwijk, ben ik blij te horen dat ons balletje in de bak zit voor de bekerloting. Ik haat het echt om te verliezen, al haat iedereen dat.” Schmidt viel in zijn eerste half jaar op door bijvoorbeeld met acht wijzigingen in de basiself tegen Sparta aan te treden en de gevaarlijkste spelers te wisselen tegen sc Heerenveen en FC Utrecht. Spelen met het beste team is ook altijd zijn insteek. “Maar we moeten ook in ogenschouw nemen dat er maanden achtereen slechts twee of drie dagen tussen wedstrijden zitten. Dan weet ik dat daarin niemand vijf duels achtereen negentig minuten kan spelen. Dat is onmogelijk en het onmogelijke kan ik niet verlangen.”

Schmidt wil per se de hele selectie kunnen vertrouwen. “Uiteindelijk doen we het samen. Ik moet daarbij zorgdragen voor het fysiek van de spelers. Verliezen kan namelijk altijd gebeuren, ook met onze beste spelers.” Een goede atmosfeer is de basis om succes te laten ontstaan. “Ik wil hier echt een goede tijd hebben, het gevoel hebben dat iedereen zich gewaardeerd voelt, zich belangrijk voelt en de support krijgt. Onafhankelijk van een basiself of status. Het is een kwestie van respect dat ik mijn best doe voor alle spelers en ze kansen geef zich te ontwikkelen of hun situatie te verbeteren. Dat is part of my job. Alleen dan voel ik me een goede coach.”