Driessen waarschuwt arbitrage voor Dumfries en noemt PSV-debuut ‘onzin’

Valentijn Driessen vindt dat scheidsrechters in de Eredivisie beter moeten letten op Denzel Dumfries, die in zijn ogen te gemakkelijk naar de grond gaat in het strafschopgebied van de tegenstander. De PSV-aanvoerder kreeg zaterdag tegen RKC Waalwijk (4-1 winst) voor de tweede wedstrijd op rij een strafschop mee. “Scheidsrechters mogen wel iets beter letten op Dumfries. Die gaat met dat grote en sterke lichaam wel heel makkelijk liggen”, aldus de chef voetbal van De Telegraaf.

Dumfries benutte het buitenkansje zelf en schoot PSV daarmee twintig minuten voor tijd naar een comfortabele 0-3 voorsprong. “Ik vond het beide keren niks”, doelt Driessen op de afgelopen twee penaltysituaties rond Dumfries. In de bekerwedstrijd tegen De Graafschap (1-2 winst) ging Dumfries eveneens naar de grond in het strafschopgebied. “Hij gaat wel heel makkelijk liggen, terwijl hij een van de sterkste spelers van de Eredivisie is.” In de eerste helft had Mohamed Ihattaren PSV al op 0-2 gezet en ook aan dat doelpunt zat een luchtje volgens Driessen. “Bij de 0-2 maakte Ihattaren hands. Na afloop kwam Blom met een moeilijk verhaal over waarom hij de goede beslissing had genomen, maar Wiedemeijer was het niet met Blom eens en hield er bij FOX Sports een andere verklaring op na.”

Denzel Dumfries aan het woord na de zege op RKC Waalwijk

Trainer Roger Schmidt wisselde er zaterdagavond weer lustig op los bij PSV en maakte gebruik van al zijn vijf wisselmogelijkheden. Iets waar Dick Advocaat bij Feyenoord een voorbeeld aan kan nemen, meent Driessen. “Berghuis had tegen VVV aangegeven dat hij tegen zijn limiet aan zat. Als je dan ruim voor staat, kun je iemand er wel uithalen. Dat heeft hij (Advocaat, red.) niet gedaan. Dat is geen schoonheidsfout, dat is een taxatiefout.” Berghuis moest zondag het treffen met Vitesse aan zich voorbij laten gaan wegens liesklachten en zag Feyenoord voor het eerst in 26 competitiewedstrijden verliezen met 1-0.

Opvallendste wissel aan de zijde van PSV zaterdag was die van Fredrik Oppegard. De Noorse verdediger kwam diep in blessuretijd binnen de lijnen en maakte daarmee zijn de buut voor de Eindhovenaren. “Die jongen heeft één bal geraakt. Dat is werkelijk onzin. Er kwam toevallig een bal in de buurt, dat was een breedtepass. Bij 1-3 kan je zo’n jongen ook brengen, dan kan hij er in zijn plakboek iets extra moois bij schrijven. Het lachwekkende aan het wisselbeleid van Schmidt is dat niemand het begrijpt. Schmidt zegt het zelf wel te begrijpen, maar zijn spelers moet hij af en toe ook overtuigen”, besloot Driessen.