Zeventienjarige scholier moet Peter Bosz van stempel ‘Neverkusen’ afhelpen

Thijs Verhaar 24 december 2020 • Laatste update: 12:37

Spelers als Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Neymar en Mohamed Salah domineren al jaren de headlines, maar er komt onherroepelijk een moment waarop zij hun troon over moeten dragen aan de volgende generatie. In de rubriek Toppers van Morgen zet Voetbalzone iedere keer een potentiële opvolger van deze grootheden in het zonnetje. Wie spelen zich in de kijker bij de allergrootste clubs en mogen daarom niet ontbreken op jouw eigen volglijst? Ditmaal gaat de aandacht uit naar Florian Wirtz, die als zeventienjarige scholier al een onmisbare schakel is bij de Duitse titelkandidaat Bayer Leverkusen.

Door Thijs Verhaar

Peter Bosz durft jonge spelers zoals bekend het volle vertrouwen te geven, want goed genoeg is immers oud genoeg in zijn woordenboek. Zo durfde hij het aan om Matthijs de Ligt als zestienjarige in het diepe te gooien bij Ajax en eenzelfde behandeling krijgt de Duitse groeibiljant Wirtz nu bij Leverkusen. Die Werkself legt onder leiding van Bosz vaak oogstrelend voetbal op de mat en lijkt dit seizoen eindelijk weer eens sterk genoeg om het Bayern München zeer moeilijk te maken in de titelstrijd. De ploeg had bij de onderlinge wedstrijd van afgelopen zaterdag minimaal een punt verdiend, maar werd genadeloos afgestraft op twee persoonlijke fouten. Resultaat: 1-2 verlies en geen Herbstmeister, want Bayern gaat nu met een voorsprong van twee punten de winterstop in.

Het is koren op de molen voor criticasters die Bosz de laatste jaren om de oren hebben geslagen dat hij te naïef speelt en geen plan B heeft als wedstrijden niet verlopen zoals hij wil. Toch gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat hij veel heeft bijgeleerd in Leverkusen. De oefenmeester wordt wereldwijd erkend als een kundige trainer die talloze spelers beter maakt en bijzonder fraai laat voetballen, maar veel te weinig prijzen wint. Op zijn erelijst prijkt enkel een kampioenschap in de Eerste Divisie met Heracles Almelo en verder blijft het bij ‘net niet’ en complimenten voor de moeite. Wat dat betreft past hij uitstekend bij Bayer Leverkusen, dat precies met de hetzelfde problemen te kampen heeft en alles op alles wil zetten om van het stempel ‘Neverkusen’ af te komen.

Die weinig vleiende bijnaam dateert uit het jaar 2002, waarin de club in de Bundesliga drie speelrondes voor het einde vijf punten voor stond op Borussia Dortmund en de titel toch nog uit handen gaf. Ook de bekerfinale ging verloren tegen Schalke 04 en als klap op de vuur werd men door een wervelend Real Madrid verslagen in de eindstrijd van de Champions League. In totaal werd het in Duitsland pesterig tot Vizekusen gedoopte Leverkusen liefst vijf keer tweede, maar tot een landstitel kwam het nog nooit. Vorig seizoen leek het er even op dat men met hulp van sterspeler Kai Havertz in staat zou zijn tot grootse daden, maar door een matige slotreeks zakte men af naar de vijfde plaats. Havertz werd voor tachtig miljoen euro verkocht aan Chelsea en nu zijn de ogen gericht op een nieuwe groeibriljant: Florian Wirtz.

De in Keulen geboren aanvallende middenvelder groeide op bij FC Köln en werd daar door de Kölner Express omschreven als de ‘beste middenvelder die de club in dertig jaar gezien had’. Tot een debuut in de hoofdmacht kwam het echter niet, want in januari van dit jaar werd hij als zestienjarige weggeplukt door Bayer Leverkusen, dat slechts een opleidingsvergoeding hoefde te betalen. Wirtz had ook naar Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig en Liverpool gekund nadat hij Köln Onder-17 in 2019 aan de Duitse landstitel hielp, maar koos dus voor Leverkusen. Daar zag hij de grootste kans op een snelle doorbraak en hij mocht inderdaad direct na de coronabreak zijn debuut in de hoofdmacht maken.

Bosz gaf hem op 18 mei als rechtsbuiten een basisplaats tegen Werder Bremen, waar Duits jeugdinternational Wirtz met 17 jaar en 16 dagen de jongste clubdebutant ooit was. Inmiddels staat de teller al op 27 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor zes goals en vijf assists. Wirtz heeft een fantastisch afstandsschot, aardig wat duelkracht, een heerlijke dribbel en een aangeboren voorliefde voor panna’s. Daarnaast is hij zeer secuur in de passing en hij heeft het vermogen om iedere wedstrijd diverse Özil-achtige steekballen te geven. De aanvallende middenvelder durft het spel ondanks zijn zeer jonge leeftijd te dirigeren en speelt net zo makkelijk achter de spits, als op de vleugels of zelfs als controlerende middenvelder.

Het verhaal wordt nog specialer als je weet dat Wirtz nog elke doordeweekse dag in de schoolbanken zit. “Hij gaat ’s morgens om 07.30 uur naar school, tot 09.30 uur. Dan is-ie om 9.45 uur op de club en beginnen we om 10.00 uur met de voorbereiding op de groepstraining van half elf. Uurtje trainen, want langer doe ik niet met zoveel wedstrijden kort op elkaar. Dan is het 12.00 uur klaar, douchen en dan gaat-ie een hele middag terug naar school. Zijn ouders hebben we beloofd dat school nu nog het belangrijkst is. Hij zit in zijn laatste jaar”, legde Bosz ondanks uit in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Normaal zou ik hem veel vaker rust geven, maar als er blessures zijn – en dat is nu het geval - dan zijn alleen Florian en Nadiem Amiri over voor de twee offensieve middenveldposities.’’

Leverkusen heeft de speelstijl dit seizoen omgegooid na het vertrek van Havertz. Waar Bosz eerst twee verdedigende middenvelders achter de ‘nummer tien’ posteerde, heeft hij nu twee aanvallende middenvelders en twee buitenspelers. De ploeg heeft door het vertrek van Havertz en spits Kevin Volland veel goals ingeleverd, maar haalde met Patrik Schik alleen een nieuwe aanvalsleider terug. “De vervanger van Kai is in principe Florian Wirtz, een talent van zeventien jaar. Hij doet het fantastisch, echt petje af”, prijst Bosz, die de jonge groeibriljant omschrijft als ‘een heerlijk ventje om mee te werken’. En als een speler die hij het liefst elke wedstrijd al opstelt als het erom gaat, want de tiener is nu al bijzonder constant in zijn optredens.

Dat blijkt zeer duidelijk uit de cijfers van FootballCritic. De website geeft alle spelers een rating tussen de nul en honderd en baseert zich op de laatste 1.800 speelminuten waarin iemand in actie kwam. Door over zo’n lange periode te meten, toont men kraakhelder aan hoe constant spelers presteren. Aangezien consistentie zeer moeilijk is voor jonge voetballers, is de score van Wirtz (80) uitstekend te noemen. Hij wordt door FootballCritic momenteel zelfs iets hoger ingeschat dan Havertz (79), die een moeilijke start beleeft bij Chelsea. Een andere bekende naam die zich ongeveer op hetzelfde niveau bevindt is Philippe Coutinho (81) van Barcelona. Het grote voordeel van Wirtz is natuurlijk dat hij nog alle tijd heeft om zich te ontwikkelen.

Toch komt het voor verstokte Leverkusen-fans als een teleurstelling dat hij tegen Bayern München niet het verschil kon maken. Het is niet zo dat hij door de ondergrens zakte, maar de regie serieus in handen nemen was tegen de beste ploeg van Europa nu nog niet voor hem weggelegd. Dat een enkeling dat nu al van een zeventienjarige scholier verwachtte, getuigt echter van zijn bijzonder grote potentieel. Hij was al captain van de Duitse jeugdelftallen en heeft met zijn dwingende manier van spelen alles in huis om ooit ook het shirt van die Mannschaft aan te trekken. Als hij deze lijn doortrekt, zou hij naast het verbreken van Havertz’ record als jongste debutant en jongste doelpuntenmaker mogelijk ook diens record als duurste uitgaande transfer kunnen verbreken.

Alleen is het natuurlijk nog lang niet zo ver. Ondanks zijn vliegende start heeft hij nog alles te bewijzen en zijn ouders, die hem als zaakwaarnemers vertegenwoordigen, waken voor overhaaste stappen. Eerst moet hij zijn diploma halen en hij moet zo veel mogelijk vlieguren maken bij Leverkusen, waar Bosz eveneens voorzichtig is met al te grote verwachtingen. “Laten we realistisch zijn: aan het eind van het seizoen eindigen Bayern, Dortmund en Leipzig echt wel bij de eerste drie. Wij hopen voor een Champions League-plek in aanmerking te komen. Dus willen we vierde worden en daarvoor zullen we de strijd aan moeten met clubs als Wolfsburg en Gladbach”, besloot de coach die afgelopen seizoen met 63 punten uitgroeide tot de beste nummer vijf ooit in de Bundesliga.

“Dat zegt alles over hoe sterk de Bundesliga in de breedte is”, aldus Bosz in gesprek met het Algemeen Dagblad. Na zijn vroegere flater met Borussia Dortmund waakt Bosz tegenwoordig voor overmoed. Zowel in zijn uitspraken als in zijn speelwijze, want Leverkusen heeft de defensie dit seizoen over het algemeen uitstekend op orde, al bleek dat niet uit de twee kapitale missers tegen Bayern München. Daar was hij terecht furieus over, want diep in zijn hart weet Bosz ook dat hij pas echt de ultieme revanche kan krijgen als hij eigenhandig afrekent met het stempel ‘Neverkusen’. Of nu ja, eigenhandig? Uiteindelijk moet zijn talentvolle selectie het op het veld laten zien en met de per wedstrijd bijlerende Wirtz heeft hij de komende jaren een uitstekende adjudant.

De zeventienjarige middenvelder was tot voor kort in het bezit van een contract met slechts anderhalf jaar looptijd, maar maakte dinsdag bekend zijn verblijf met drie jaar te verlengen. “Ik speel hier in een geweldige ploeg en ik ben ervan overtuigd dat we samen iets kunnen winnen. We zijn op de goede weg, dat zie ik tijdens elke training”, aldus de jongeling, die op fraaie complimenten van algemeen directeur Rudi Völler kan rekenen. “Florian heeft onze toch al hoge verwachtingen in zijn eerste jaar bij de profs al ruimschoots overtroffen. Het is indrukwekkend hoe hij heeft gepresteerd in de Bundesliga en op het internationale toneel in de Europa League. Als hij zo blijft werken en zijn ontwikkeling in deze vorm voortzet, zal Florian zeker een geweldige carrière hebben."