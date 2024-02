Dortmund gaat met slecht gevoel richting CL-clash met PSV; Frimpong scoort

Borussia Dortmund is er niet in geslaagd om het competitieduel bij VfL Wolfsburg in winst om te zetten. De bezoekers kwamen nog wel op voorsprong via Niclas Füllkrug, maar zagen de thuisploeg in de tweede helft langszij komen. Koploper Bayer Leverkusen maakte geen fout en won, mede door een goal van Jeremie Frimpong, met 1-2 op bezoek bij FC Heidenheim. Sepp van den Berg was ondertussen van grote waarde voor FSV Mainz 05.

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 1-1

Borussia Dortmund is ongeslagen in de laatste acht wedstrijden in alle competities en gaf die reeks op bezoek bij Wolfsburg een vervolg. Toch zal de ploeg van Edin Terzic met een katerig gevoel de bus instappen terug naar huis.

Met Ian Maatsen in de basis en Donyell Malen op de bank schoot de ploeg van Terzic uit de startblokken. Na acht minuten spelen zorgde Marcel Sabitzer voor een knappe opening, waarna de bal met wat geluk voor de voeten kwam bij Füllkrug en de Duitser zijn zesde goal kon maken in de laatste vijf competitiewedstrijden. Dortmund kreeg kansen om de score uit te breiden, maar slaagde daar niet in.

Na ruim een uur spelen was het Wolfsburg dat de stand brutaal gelijktrok. Gregor Kobel had in eerste instantie nog een reactie in huis op een corner van Maximilian Arnold, maar zag toe hoe de bal opnieuw werd ingebracht en Yannick Gerhardt van dichtbij raak kon koppen: 1-1.

FC Heidenheim - Bayer Leverkusen 1-2

Voor Bayer Leverkusen wacht midweeks geen Europees duel en dus kon alle focus op de uitwedstrijd tegen FC Heidenheim. Jeremie Frimpong verscheen aan de aftrap en was op slag van rust verantwoordelijk voor de openingstreffer. De vleugelverdediger werkte een voorzet van Amine Adli tegen de touwen: 0-1.

Ook in de tweede helft liet Frimpong zich zien. Zo kreeg hij tien minuten na rust de mogelijkheid om de score te verdubbelen, maar ditmaal ging zijn schot over het doel. Adli bracht zichzelf tien minuten voor tijd wel op het scorebord.

De Marokkaans international werd schitterend bediend door Florian Wirtz, omspeelde de doelman en rondde beheerst af: 0-2. Heidenheim deed vijf minuten later nog wel iets terug in de persoon van Marvin Pieringer (kopbal), maar echt spannend werd het niet meer.

FSV Mainz 05 - FC Augsburg 1-0

Van den Berg was de grote man in Mainz. De centrale verdediger, die dit seizoen steevast in de basis staat bij de Duitse club, maakte het enige doelpunt tegen FC Augsburg. Vlak voor rust torende hij boven alles en iedereen uit om een vrije trap van Nadiem Amiri binnen te koppen: 1-0.

Amiri zelf kreeg enkele minuten later overigens de mogelijkheid om de score te verdubbelen toen Mainz een penalty kreeg, na een overtreding op voormalig PSV’er Phillipp Mwene. Zijn inzet belandde echter op de paal. Toch trok Mainz de zege over de streep tegen de ploeg van Jeffrey Gouweleeuw, die door een rode kaart voor Mads Pedersen ook nog met tien man eindigde.

