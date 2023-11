‘Liverpool krijgt zelfs op monsterlijk bod van 92 miljoen euro ’nee‘ te horen’

Woensdag, 8 november 2023 om 18:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:17

Bayer Leverkusen is niet van plan om Florian Wirtz komende winter van de hand te doen, zo laat sportief directeur Simon Rolfes weten aan Kicker. Aanleiding zijn geruchten in Engelse media over mogelijke interesse van Liverpool. The Reds zien in de Duitser de perfecte opvolger van Mohamed Salah.

The Daily Star wist afgelopen weekend te melden dat Liverpool zijn pijlen heeft gericht op Wirtz als nieuwe kwaliteitsimpuls voor de aanvalslinie. Ook Manchester City, Bayern München en Chelsea zouden vooraan in de rij staan om de twintigjarige middenvelder annex aanvaller in te lijven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Liverpool-manager Jürgen Klopp zou een groot bewonderaar zijn van Wirtz en beschouwt hem als een van de weinige spelers die de schoenen van Salah zou kunnen vullen. In Engeland verwacht men dat Salah komende zomer zal vertrekken uit Anfield.

Afgelopen zomer sloeg de Egyptenaar een lucratief aanbod uit Saoedi-Arabië af, maar het gerucht gaat de breuk over een half jaar alsnog gestalte moet krijgen. Om goed voorbereid te zijn verkent Liverpool alvast de markt, waarbij het dus hoog inzet op de komst van Wirtz.

Klopp's reputatie en enorme netwerk in Duitsland moet ervoor zorgen dat Liverpool een serieuze kanshebber is in de strijd om de handtekening van Wirtz. De Duitser scoorde dit seizoen zes keer in vijftien officiële wedstrijden namens Leverkusen. Negen keer fungeerde hij als aangever.

Rolfes benadrukt tegenover Kicker dat een winterse transfer niet aan de orde is. "Nee, niemand heeft ons benaderd, en dat hoeft ook niemand te doen", aldus een stellige Leverkusen-directeur. "Dat is totaal niet aan de orde. Wij zijn een voetbalclub en geen bank."

Ook het vermeende bod van 92 miljoen euro van Liverpool, waarover The Daily Star repte, wordt door Rolfes naar het rijk der fabelen verwezen. Vader en adviseur Hans-Joachim Wirtz sluit een transfer voor het EK van 2024 uit. Clubs die Wirtz komende zomer willen losweken moeten vermoedelijk ruim boven de honderd miljoen euro betalen.