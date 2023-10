Frimpong levert assist op Wirtz, die doelpunt van grote schoonheid maakt

Zondag, 29 oktober 2023 om 19:48 • Jonathan van Haaster

Florian Wirtz heeft zondagmiddag misschien wel het mooiste doelpunt van het Bundesliga-seizoen gemaakt. De technisch begaafde Duitser ontving een pass van Jeremie Frimpong en dribbelde op sublieme wijze meermaals langs Freiburg-middenvelder Nicolas Höfler, om vervolgens af te ronden. Het was de openingstreffer in de wedstrijd tegen SC Freiburg, die uiteindelijk in 2-1 eindigde. Leverkusen is zodoende weer de koploper van de Bundesliga.

Bijzonderheden:

Tien minuten voor rust liet Wirtz zijn magie zien. Hij werd aangespeeld aan de rechterkant van de zestien en speelde zijn directe tegenstander Höfler meerdere malen bijzonder fraai uit. Niemand kon Wirtz afstoppen, die uiteindelijk afrondde: 1-0.

Wirtz was na een uur opnieuw belangrijk. Ditmaal leverde hij na een fraaie dribbel de assist op Jonas Hofmann, die vanaf een meter of achttien uithaalde. zijn inzet trof de paal, maar hij had daarbij het geluk dat de bal via doelman Noah Atubolu alsnog in het doel verdween: 2-0.

Freiburg wist het nog wel spannend te maken. Twintig minuten voor tijd maakte Manuel Gulde er 2-1 van. De invaller, koud twee minuten in het veld, promoveerde een scherpe vrije trap van Vincenzo Griffo met het hoofd tot assist. Daar bleef het echter bij, waardoor Leverkusen nu twee punten los staat van naaste achtervolger Bayern München. Freiburg staat achtste.