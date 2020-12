Van der Vaart kijkt ogen uit: ‘Bazoer zou perfect bij Feyenoord passen’

Daniel Cabot Kerkdijk 21 december 2020

In een meeslepend voetbalgevecht won Vitesse zondag de lunchwedstrijd tegen Feyenoord in GelreDome. In Arnhem kwam na 26 duels door een treffer van Oussama Darfalou een einde aan de ongeslagen reeks van Dick Advocaat en Feyenoord in de Eredivisie. Bij NOS Studio Voetbal werden enkele fragmenten van het spel van Feyenoord getoond en kwam men tot de conclusie dat het de komende maanden alleen maar slechter zal gaan.

“Ik ben een fan van Advocaat, maar ik denk dat Feyenoord bezig is met een vrije val”, vertelde Van der Vaart zondagavond. “Ik denk dat Feyenoord lang met veel geluk gewonnen heeft. Je kan zeggen dat Advocaat spelers niet beter heeft gemaakt of het team niet beter, maar ik denk dat dat heel moeilijk is met dit elftal. Steven Berghuis is de beste speler. Als die er niet bij is, heb je eigenlijk helemaal niks. Mijn beste vriend is Feyenoorder en die zei dat je van diarree nog steeds geen kasteel kan bouwen. Dat is wel een beetje het verhaal.”

“Het lijkt alsof je naar een wedstrijd van dertig jaar terug zit te kijken als Feyenoord de bal heeft. Er zit echt geen tempo in.” Presentator Sjoerd van Ramshorst vroeg zich af of Feyenoord de creativiteit mist die Vitesse wél heeft met Oussama Tannane en Riechedly Bazoer. “Tannane is weergaloos, echt weergaloos”, antwoordde Van der Vaart, die ook stilstond bij de rol van Bazoer in Arnhem. “Dat is een nummer tien die in de verdediging speelt. Ik was er niet opgekomen. Het is toch heerlijk als je zo’n speler hebt die de bal wil hebben. Zo’n voetballer mist Feyenoord.” De oud-international wees erop dat Bazoer naar moeilijke gebieden op het veld durft te gaan om de bal te krijgen of om het spel te maken. “Hij gaat er gewoon heen. Bij Feyenoord durft niemand dat. Bazoer begint gewoon aan een dribbel van achteren. Hij heeft zeg maar schijt aan alles.”

Pierre van Hooijdonk wees erop dat Feyenoord vooral passers in de selecties heeft en geen schuivers, voetballers die een tegenstander met hun individuele kwaliteiten pijn kunnen doen. “Ik vond Tannane eerst een mafkees, zoals hij zich gedroeg. Maar als voetballer: niet normaal. En soms denk je: ‘Als je die nou eens bij Feyenoord zou zetten?’ Die kan een elftal beter maken.” Van der Vaart: “Feyenoord moet als grote club bij zulke spelers uitkomen. Bazoer is een geweldige voetballer. Die zou perfect bij Feyenoord passen. Ook Tannane. Die moet toch bij een club als Feyenoord spelen?”

Advocaat werkte in het verleden met Bazoer en Tannane en gaf in aanloop naar het duel met Vitesse aan dat hij het knap vond dat het collega Thomas Letsch gelukt was om beiden zó aan het voetballen te krijgen én in het gareel te houden. “Ergens snap je misschien ook wel dat Feyenoord het dit seizoen niet aandurfde”, stelde commentator Jeroen Stekelenburg. Daar kon Van der Vaart met zijn hoofd niet bij. “Je wil toch de beste voetballers hebben, niet de ideale schoonzonen? Ik vind Feyenoord een geweldige club, ook als Ajacied zijnde, en daar horen dat soort spelers toch ook thuis?”