Kimpembe zorgt met ‘tackle van het jaar’ voor hoogtepunt bij Lille - PSG

De topper tussen Lille OSC en Paris Saint-Germain is zondagavond geëindigd in een doelpuntloos gelijkspel: 0-0. In het Stade Pierre-Mauroy produceerden de ploegen in totaal slechts één schot op doel, waardoor de uitslag een goede afspiegeling vormt van het wedstrijdbeeld. Met het punt op zak herovert Lille de koppositie ten koste van Olympique Lyon op basis van doelsaldo; beide teams verzamelden 33 punten uit 16 wedstrijden. PSG volgt op de derde plek met een punt achterstand op de nummers één en twee van de ranglijst.

Bij Paris Saint-Germain ontbrak de geblesseerde Neymar, terwijl ook Mauro Icardi en Pablo Sarabia afwezig waren door blessures. Kylian Mbappé was niet fit genoeg voor een hele wedstrijd en begon op de bank. De eerste mogelijkheid van de wedstrijd ontstond na een klein halfuur spelen. Ángel Di María mocht aanleggen voor een vrije trap vanaf een gunstige positie, maar de Argentijn zag zijn inzet net over gaan. Paris Saint-Germain bleef de druk vervolgens opvoeren, maar ondanks het hoge percentage balbezit bleven de echte grote kansen uit. Op slag van rust kreeg Moise Kean van dichtbij nog een kleine kans op de openingstreffer; Mike Maignan reageerde echter alert op de inzet van de Everton-huurling. Kean vocht de hele wedstrijd indrukwekkende duels uit met Sven Botman, die een uitstekende indruk maakte in de Franse topper.

In de tweede helft was het opnieuw PSG dat nadrukkelijk op zoek ging naar een moment om de ban te breken. Kean kreeg acht minuten na rust de bal voor zijn voeten uit een voorzet, maar de spits kon niet genoeg richting meegeven zijn schot en miste het doel. Lille dacht even later op voorsprong te komen, de grensrechter stak echter zijn vlag omhoog nadat Yusuf Yazici vanuit buitenspelpositie doeltrof. Beide teams probeerden de vijandige muur nog te slechten, maar grote kansen werden er niet meer gecreëerd. Een kwartier voor tijd voorkwam Prisnel Kimpembe met een weergaloze actie een enorme kans voor Lille. Na een hoekschop van PSG schakelde thuisploeg razendsnel om. De ploeg uit Noord-Frankrijk kwam er met vier man uit en kon af op het doel van Keylor Navas. Met een indrukwekkende tackle wist Kimpembe te voorkomen dat Burak Yilmaz kon afdrukken. Kimpembe raakte geblesseerd bij de actie en werd vervangen door Mitchel Bakker. Mbappé kwam in de slotfase nog binnen de lijnen, maar kon geen potten breken.