Gladbach roept spugende Thuram op het matje en deelt straf uit

Rian Rosendaal 20 december 2020 • Laatste update: 13:31

Marcus Thuram moet als boete een maandsalaris inleveren bij Borussia Mönchengladbach, zo maakt de Duitse club zondagmiddag wereldkundig. Het in te houden bedrag zal worden overgemaakt naar een goed doel. Daarnaast gaat de aanvaller zich binnenkort inzetten voor een social project van Die Fohlen, zo klinkt het. Thuram werd zaterdag tegen TSG Hoffenheim (1-2) van het veld gestuurd vanwege spugen richting tegenstander Stefan Posch. Men vreest dat de Duitse voetbalbond een langdurige schorsing zal opleggen.

Trainer Marco Rose bood na afloop van het duel al zijn excuses aan voor het gedrag van Thuram en een dag later mengt ook technisch directeur Max Eberl zich in de discussie omtrent de Franse aanvaller. "Ik heb vanmorgen (zondagochtend, red.) een lang gesprek gehad met Marcus, waarin hij opnieuw zijn excuses aanbood bij mij en de club. We kennen Marcus nu bijna twee jaar. We kennen zijn omgeving en zijn ouders en dat alles past niet bij wat er gisteren (zaterdag, red.) is gebeurd. Marcus is er kapot van en heeft mij verzekerd dat hij niet met opzet richting Posch heeft gespuugd."

?? Heel onsmakelijk! Marcus Thuram verliest zijn zelfbeheersing, een voorval dat we nog kennen van het WK 1990 tussen Frank Rijkaard en Rudi Völler. pic.twitter.com/HBce68C3Mi — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 19, 2020

"Hij vertelde me dat hij tijdens de ruzie met Posch verschillende keren in het Frans vloekte en tijdens een stortvloed aan woorden en in grote opwinding onbewust heeft gespuugd. Marcus weet dat de beelden voor zich spreken en dat de rode kaart meer dan terecht was. Ik geloof hem, want ik heb Marcus leren kennen als iemand die doorgaans onberispelijk gedrag laat zien. Hij heeft dit niet met opzet gedaan." Thuram gaat volgens Eberl akkoord met het inleveren van één maandsalaris. "Marcus heeft daarnaast excuses aangeboden aan Posch, Hoffenheim, zijn ploeggenoten, de trainers en de supporters van Gladbach. Hij is in de fout gegaan en wordt daarvoor bestraft. Het is echter ook een mens en wij laten hem zeker niet vallen."

Thuram kwam zaterdagavond via Twitter al met excuses na zijn rode kaart tegen Hoffenheim. ""Er is vandaag iets gebeurd dat niet bij mijn karakter hoort en nooit had mogen gebeuren. Ik heb op een verkeerde manier gereageerd op een tegenstander, waarna iets per ongeluk gebeurde. Dit was niet de bedoeling", aldus de weggestuurde aanvaller.. "Ik bied aan iedereen mijn excuses aan: aan Stefan Posch, mijn ploeggenoten, mijn tegenstanders, mijn familie en iedereen die mijn reactie heeft gezien. Ik accepteer uiteraard alle consequenties die deze actie met zich mee zal brengen", zo besloot de schuldbewuste Thuram.