Rel tussen Gasperini en Alejandro Gómez bereikt nieuw dieptepunt

Jeroen van Poppel 19 december 2020

Alejandro Gómez is niet opgenomen in de wedstrijdselectie van Atalanta voor het thuisduel zondagmiddag met AS Roma, zo melden diverse Italiaanse media. De 32-jarige aanvaller leeft de laatste weken op uiterst gespannen voet met trainer Gian Piero Gasperini, die hem de rest van het seizoen niet meer nodig heeft. Naar alle waarschijnlijkheid wordt Gómez in januari verkocht.

Aanleiding voor de vete tussen Gómez en Gasperini was een voorval op 1 december in de Champions League-wedstrijd van Atalanta tegen FC Midtjylland. Toen weigerde de Argentijnse aanvaller op de rechterflank te gaan spelen, zoals Gasperini wenste. In de rust liep het conflict tussen de twee zo hoog op dat er zelfs een handgemeen zou zijn geweest. Na afloop van de wedstrijd bood Gasperini zijn ontslag aan bij de clubleiding van Atalanta, die dat weigerde aan te nemen.

Gasperini eiste naar verluidt dat de club stappen zou ondernemen tegen Gómez, maar dat gebeurde niet. De aanvallende middenvelder zat in de drie wedstrijden die volgden vervolgens 'gewoon' in de selectie, maar moet zondag tegen AS Roma dus thuisblijven. Daarmee is de breuk volgens Italiaanse media definitief geworden: Gómez zal niet meer terugkeren in het shirt van Atalanta.

Gómez heeft een contract tot medio 2022 en Atalanta eist dan ook een transfersom voor de Zuid-Amerikaan. In Italië wordt Gómez gelinkt aan Internazionale als AC Milan, terwijl vanuit de Major League Soccer ook het FC Cincinatti van manager Jaap Stam zou lonken. Gómez werd door Atalanta zes jaar geleden overgenomen van het Oekraïense Metalist Charkov. In 2017 maakte de kleine dribbelaar zijn debuut in het Argentijnse elftal, voor wie hij voorlopig vijf keer uitkwam.