‘ik heb wat contacten binnen Ajax en ik hoor dat hij niet fit, maar megafit is’

Dominic Mostert 18 december 2020

In navolging van voorzitter Hans Martijn Ostendorp zet ook trainer Mike Snoei van De Graafschap de deur voor Klaas-Jan Huntelaar wagenwijd open. In gesprek met Omroep Gelderland drukt Snoei de spits van Ajax op het hart om 'de cirkel rond te maken' door in de nadagen van zijn carrière terug te keren in Doetinchem. "Maar het woord is uiteraard aan Klaas-Jan zelf om dit te beslissen", benadrukt Snoei vrijdag.

Huntelaar, in augustus 37 jaar geworden, speelde tussen 1994 en 2000 in de jeugd bij De Graafschap en werd in de tweede seizoenshelft van 2002/03 door PSV verhuurd aan zijn oude club. Clubvoorzitter Ostendorp zei woensdagavond voor de verloren bekerwedstrijd tegen PSV (1-2) al dat Huntelaar 'in welke functie dan ook' welkom is op De Vijverberg en daar kan Snoei zich alleen maar bij aansluiten. Als het een functie als voetballer betreft, hoopt de trainer dat De Graafschap de routinier een podium in de Eredivisie kan bieden.

"Binnen de Ajax-organisatie heb ik een paar contacten en daar begrijp ik dat hij niet fit is, maar megafit. Hij traint nog alles. Dan is het heel zonde om de schoentjes al op te hangen", vindt Snoei. "Je moet als voetballer alleen voorkomen dat je voor joker staat, maar dat zal bij Huntelaar niet gebeuren." De oefenmeester van de nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie zegt dat het voor een voetballer het leukst is om zo lang mogelijk actief te blijven. Hij raadt Huntelaar daarom aan om nog één overstap te maken.

"En dan vind ik niet dat hij moet teruggaan naar een club als sc Heerenveen of ergens anders waar hij het goed heeft gehad. Dan zou je de cirkel rond moeten maken", adviseert Snoei. "Dat denk ik dat je daar een uitermate goed gevoel aan overhoudt. Je kunt later altijd nog trainer of begeleider worden." Hij ziet Huntelaar dolgraag naast Ralf Seuntjens staan in de punt van de aanval. "Twee gelouterde en geraffineerde spitsen en daar zet je dan wat snelheid omheen. Ga dat maar oplossen als tegenstander. Alleen moet je hem dan wel het Eredivisie-podium bieden en niet de eerste divisie aandoen."

