Hans Martijn Ostendorp: ‘Wat zou het gaaf zijn als Huntelaar hierheen komt’

De Graafschap zet de deur voor Klaas-Jan Huntelaar open. De spits van Ajax maakte zaterdagavond bekend te zullen stoppen als voetballer, maar gaf een dag later aan dat een rentree bij zijn oude club uit Doetinchem 'verleidelijk' kan zijn. Voorzitter Hans Martijn Ostendorp ziet Huntelaar graag terugkeren, in welke hoedanigheid dan ook.

Huntelaar, in augustus 37 jaar geworden, speelde tussen 1994 en 2000 in de jeugd bij De Graafschap en werd in de tweede seizoenshelft van 2002/03 door PSV verhuurd aan zijn oude club. Ostendorp zegt vlak voor de wedstrijd tegen PSV in de TOTO KNVB Beker van woensdagavond dat hij na de aankondiging van Huntelaar veel berichtjes kreeg over een mogelijke rentree van de 76-voudig international van Oranje.

"Wat zou het gaaf zijn als die terugkomt op De Vijverberg", vertelt de preses van De Graafschap aan FOX Sports. "Ik krijg heel veel appjes van supporters, van iedereen rond De Graafschap. Is het niets voor ons? Klaas-Jan heeft aangegeven dat hij in principe stopt, maar het lijkt me goed om binnenkort gewoon eens een kop koffie te drinken. De poorten van De Vijverberg gaan wagenwijd open voor hem, in welke functie dan ook." Ostendorp wil graag van Huntelaar horen waar precies zijn ambities liggen, geeft hij aan.

"Wil hij überhaupt iets doen of gewoon een jaar rust nemen? Zijn broer (Jelle Huntelaar, red.) is hier vorig jaar nog accountmanager geweest, dus we hebben de ingangen. We hebben z'n nummer, de afdeling voetbalzaken kent hem, Peter Hofstede (technisch manager, red.) kent hem. Je weet nooit hoe het loopt", beseft de voorzitter. "Het ligt ook aan wat Huntelaar wil." Huntelaar zelf gaf aan dat hij 'waarschijnlijk' zijn trainersdiploma's gaat halen, maar dat hij nog niet precies weet hoe zijn toekomst eruitziet.