Danny Hoesen vindt dankzij Expansion Draft nieuwe werkgever

Danny Hoesen speelt vanaf het seizoen 2021 voor Austin FC, zo maakt de club die gaat debuteren in de Major League Soccer bekend. De 29-jarige spits is afkomstig van San Jose Earthquakes, waar hij vier jaar heeft gespeeld.

Hoesen werd door Austin overgenomen door middel van de zogeheten Expansion Draft, een systeem dat gebruikelijk is in de Amerikaanse topsport. Austin FC mocht als debuterende club in de MLS vijf spelers kiezen van andere teams uit de Amerikaanse competitie. Vorig jaar mochten Inter Miami FC en Nashville SC beide vijf spelers kapen bij de concurrentie. De tien clubs die toen van een voetballer werden beroofd, waren nu vrijgesteld bij de Expansion Draft voor Austin FC.

Clubs mogen hun twaalf beste spelers een beschermde status geven: die voetballers kunnen dan niet tijdens de Expansion Draft worden overgenomen. Hoesen, die bijna het hele jaar geblesseerd was, kreeg een dergelijke status niet van San Jose Earthquakes. De voormalig Ajacied werd door Austin FC vervolgens als eerste gekozen om overgenomen te worden. Verder maken ook Joe Corona (Los Angeles Galaxy), Jared Stroud (New York Red Bulls), Brady Scott (Nashville SC) en Kamal Miller (Orlando City) de overstap naar Austin.

Claudio Reyna, de sportief directeur van Austin FC, is blij met het aantrekken van Hoesen. "Een aantal jaar geleden maakte hij veel doelpunten", aldus Reyna. "Ik ben ervan overtuigd dat hij in een nieuwe omgeving en onder een andere trainer weer zijn oude niveau kan halen." Hoesen speelde dit kalenderjaar door blessures slechts negen officiële duels voor San Jose Earthquakes, waarin hij één keer scoorde. In totaal kwam de ex-Ajacied tot 23 goals in 106 officiële wedstrijden voor de Amerikaanse club.