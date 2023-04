Danny Hoesen (32) verrast en zet gedwongen punt achter carrière

Danny Hoesen is profvoetballer af. De 32-jarige centrumspits meldt via de clubkanalen van FC Emmen dat hij zich door blessureleed gedwongen voelt per direct een punt achter zijn carrière te zetten. Hoesen, die bij het Nederlandse publiek vooral bekend is om zijn periode bij Ajax, kwam tot slechts vier duels voor de Drentenaren.

Hoesen kwam in februari binnen bij Emmen om het team te helpen in de strijd tegen degradatie. Hij was toen echter al niet okselfris. Hoesen ging samen met de clubartsen aan de slag om zichzelf zo snel mogelijk weer wedstrijdfit te krijgen, maar bleef sukkelen met heupklachten. Uiteindelijk speelde de Heerlenaar nog vier competitiewedstrijden, voor hij besloot dat het echt niet meer ging.

“Ik ben naar FC Emmen gekomen om de club dit seizoen te helpen in de strijd om handhaving", laat Hoesen optekenen op de clubwebsite. "Na mijn tijd in Amerika wilde ik terugkeren in Nederland en nog jaren voetballen. Dat ik nu moet stoppen met voetbal komt voor mij persoonlijk dan ook heel hard aan. Mijn lichaam zegt ‘stop’ maar mijn hart wil door. Helaas zit er niets anders op dan te stoppen als voetballer. Ik wil FC Emmen bedanken voor het vertrouwen en hoop dat ze in de Eredivisie mogen blijven!"

Hoesen doorliep de gehele jeugdopleiding van Fortuna Sittard en maakte er in augustus 2008 zijn debuut in het eerste. Dat leverde hem een stage op bij Fulham. De Londenaren raakten overtuigd en boden Hoesen een contract aan, maar doorbreken wist de spits niet te doen op Craven Cottage. Op huurbasis bij zijn jeugdliefde maakte hij wél indruk, waarna Ajax op de deur klopte. Bij de Amsterdammers beleefde Hoesen zijn meest memorabele moment van zijn carrière, door tegen Barcelona te scoren in de Champions League. Hoesen speelde nog drie jaar voor FC Groningen, alvorens hij naar de Verenigde Staten verkaste. Na periodes bij San Jose Earthquakes en Austin FC keerde hij afgelopen winter terug in Nederland.