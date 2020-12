Ajax reageert op vrijlating Promes: ‘Eerst zal een gesprek plaatsvinden’

Quincy Promes komt woensdagavond niet in actie als Ajax het in de TOTO KNVB Beker opneemt tegen FC Utrecht, zo melden de Amsterdammers aan het Algemeen Dagblad. De 28-jarige aanvaller kwam dinsdagmiddag op vrije voeten, maar is nog altijd verdachte. Ajax meldt dat er eerst een gesprek met Promes zal plaatsvinden.

"Het is wat we zondag al zeiden", reageert Ajax bij monde van zijn woordvoerder tegenover de krant. "Hij wordt beschuldigd, maar dat wil niet zeggen dat hij schuldig is. Het spreekt voor zich dat er eerst een gesprek met Quincy zal plaatsvinden en daar gaan we nu niet op vooruitlopen." Verder laat de woordvoerder weten dat Promes niet wordt opgenomen in de wedstrijdselectie voor het bekerduel met FC Utrecht. Promes werd zondag gearresteerd op verdenking van het neersteken van zijn neef. Het voorval zou in juli hebben plaatsgevonden op een bedrijfsfeest in een loods in Abcoude. De neef van Promes raakte zwaargewond en liep ernstig knieletsel op.

Advocaat Manon Aalmoes van Promes herhaalt dinsdagavond tegenover de NOS dat Promes niets met de steekpartij te maken heeft en zelfs niet in de buurt was op het moment dat het incident plaatsvond. De afgelopen dagen onderging Promes verschillende verhoren in het bijzijn van zijn advocaten Aalmoes en Gerard Spong. Daarbij hebben de advocaten er bij de politie op aangedrongen om getuigen te horen. Die getuigen kunnen volgens hen duidelijkheid verschaffen over hoe het familielid van Promes knieletsel op heeft gelopen.

Promes kwam dinsdag vrij. Hij blijft verdachte, maar is niet voorgeleid aan de rechter-commissaris. Behalve een ernstige verdenking moeten daarvoor gronden aanwezig zijn, zoals vluchtgevaar, gevaar voor herhaling of de vrees dat iemand het onderzoek saboteert. Die gronden zijn er niet, aldus het OM tegenover het ANP.